韓媒近日報導，拜登政府為了遏止中國大陸持續擴張晶片產能，對美國國安造成威脅，恐將限制三星電子及SK海力士兩大韓國晶片企業在大陸擴張成熟製程產能。對此，《美麗島董事長》吳子嘉分析，美國此舉是要如同之前封鎖華為一樣，將中國大陸下一個戰略型產業置於死地。

吳子嘉7日在節目《關鍵時刻》表示，中國大陸當前在全球第一名的產業是電動汽車產業，但電動汽車關鍵的自動駕駛需要用到AI跟演算能力。吳質疑，若是美國持續封鎖中國大陸的晶片供給，「未來6個月後還會存活嗎？」

對於拜登政府的做法，吳子嘉直言，就是要中國大陸的汽車產業弄倒，要把中國大陸未來戰略型產業砍掉。吳還強調，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前雖然稱晶片法案是為了國防安全，但實際上根本是美國為了發展自己的電動車，就是要置中方產業於死地。

吳子嘉最後分析，美國如果要減少中國大陸晶片數量，韓國不配合不行，因為韓國擴廠，需要設備跟軟體、原料，美國可以比照封鎖中國大陸，對韓方企業進行限制。