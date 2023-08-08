民進黨團上午舉行輿情回應記者會。（黃婉婷攝）

蔡英文總統強調沒有債留子孫，強調上任至今總計舉債4350億，但國民黨立院黨團揭露政府尚有1兆2500億元至1兆5000億元的舉債額度，將連累下任政府。對此，民進黨團8日反嗆斷章取義，強調政府2018年到2021年的總預算舉債金額是0，特別預算雖有部分舉債，但蔡政府每年不斷還本，才會僅增加4350億元債務。

在野近期猛攻前瞻基礎建設計畫、特別預算編列，民進黨團也每日召開記者會對外說明。黨團書記長莊瑞雄指出，在野黨質疑前瞻、防疫、戰機、海空戰力提升等特別預算相加後，金額上看2.2兆，為何蔡政府宣稱執政7年債務卻只有4350億。

莊瑞雄接著說明我國債務還本規畫，他指出，公務預算或特別預算除了動用國庫剩餘，還能以舉債支應，據公共債務法規定，中央政府應以當年度稅課收入至少5到6％，用於編列債務還本預算，而中央政府可視歲入執行情形，若狀況好，還能適時增加還本金額。

莊瑞雄表示，蔡政府上台後，2017年歲入、歲出餘額為25億、2018年1109億、2019年1207億、2020年1303億、2021年2979億，去年達4993億；債務還本部分，2017年還743億、2018年還792億、2019年還885億、2020年還850億、2021年還1200億，去年則是還了1500億。

莊瑞雄強調，當前總預算及特別預算舉債均納入債限管控，且有依法還本，在一般公務預算上，蔡政府2018年到2022年的舉債金額是零，特別預算雖有部分舉債，但蔡政府每年不斷還本，因此有減少；原先長期債務償限為40.6％，蔡政府上任時是33％，此後逐年下降，直至今年7月已降低到27.2％，主因就在於「債務還本」。

另外，莊瑞雄提及，立法院曾通過一項決議，要求中央政府應將特別預算執行情況定期公告於各部會網站，並函報立法院財政委員會備查，「怎麼藏債務？舉債怎麼藏？」從過去國民黨執政到現在，花了多少錢逃都逃不掉，數字多少就掛在那個地方。

黨團幹事長劉世芳則說，盼在野黨不要斷章取義，一再汙衊執政黨，直白的說，就是政府有賺錢，債務可以還比較多，秉持「持家」精神在執政。