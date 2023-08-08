星座專家唐綺陽經常在社群平台分析星座運勢，料事如神的她也被許多網友封為「國師」，今(8)日正巧是父親節，許多人紛紛曬出自家老爸或兒子歡慶節日，而唐綺陽也在社群平台慶祝父親節，並公開自己與爸爸的合照，寫下「我們是不是很像，所以說小孩不能偷生」，引來大批網友認同，紛紛留言贊同：「超像」。

唐綺陽昨（7）日發文慶祝父親節，秀出爸爸年輕時的「憲兵隊帥照」，開心寫下：「我老爸86歲了，但仍精神矍鑠，這是我們全家的幸運」，更開心喊「只希望老爸一直健健康康下去，讓我們兄弟姐妹再幫他過幾十個父親節」；此外，她曬出同框父親的合照，笑稱：「我們是不是很像，所以說小孩不能偷生。」

照片曝光後，唐綺陽父女倆的相似五官引起網友討論，「天啊～跟爸爸超像」、「眼頭輪廓真的好像」、「像爸爸的女兒就是美」，也有人對比年輕獨照後，大讚唐爸爸「超帥」、「臉部從年輕都沒有變過」。

事實上，唐綺陽前陣子才對演藝圈大咖藝人接連「人設崩盤」做出神準預測，令大家相當吃驚，並以目前星象解釋，現在所見的很多事未必是真的，「因為水很渾濁，所以不要著急，其他人怎麼做我不知道，爆料大概這幾天就會結束，但事情不會結束，還有3年。」