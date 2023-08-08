今天是父親節，國民黨2024總統參選人侯友宜罕見在臉書分享自己抱著小寶寶的照片，說他在外經歷槍林彈雨，風險是全家人一起承擔，因此對家人很慚愧，承諾會接續和平的願望，希望能夠讓孩子遠離戰爭。

侯友宜今（8）日在臉書表示，當年孩子的第一聲啼哭，提醒他身為父親的責任已然開始，看著襁褓中的孩子，他只有一個心願，就是希望孩子能夠健康、快樂、平安，而過去的工作雖然需要在外經歷槍林彈雨，但只要一回到家，看著孩子牙牙學語，再多的壓力與疲憊，都消失無蹤。

「平安就是福，是我和每位父親，最深的盼望。」侯友宜坦言，雖然與歹徒對抗是他的責任，且他從不畏懼，但背後潛藏的風險卻是要全家人共同承擔，因此他對家人很慚愧，也很少對外聊小孩的事，就是希望自己能夠更像一位好爸爸。

侯友宜說，對自己父親輩的人來說，和平與戰爭都曾近在呎尺，用生命拚搏只為了消弭戰火，而對他這一代的人來說，接續和平的願望，讓孩子遠離戰爭，則是責無旁貸的義務，「我是一名父親，也會跟每一位父親，一起用盡全力，讓我們的下一代，永遠通往和平、安定的方向，繼續健康、快樂、平安。」

侯友宜這篇難得的感性文在2小時內吸引超過2000人點讚，包括立委李貴敏、立委魯明哲及退役中將、立委吳斯懷都留言喊「父親節快樂」，也有網友表達力挺，說「不要戰爭是每個父母可以給下一代最基本的承諾、最卑微的請求，侯市長加油！和平安定！」