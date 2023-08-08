民眾黨立法院黨團總今（8）日召開記者會，批評民進黨總統候選人賴清德一連串失言引爆爭議，從「義務役不會前往戰場」、「走入白宮」到「100萬戶社宅」，不是必定跳票無法達成，就是一拋出政見即被打臉，呼籲賴清德發言應重視誠信，停止透過「美中二選一」分化台灣社會、激化意識形態對立，讓選舉回歸理性政策討論，別把個人利益置於國家安全之上。

立委邱臣遠指出，日前賴清德宣稱「蔡政府執政成績好」，他有資格爭取未來4至8年服務機會，但蔡政府執政真的好嗎？賴清德在行政院長任內又做了什麼？如果民進黨執政成績真的這麼好，為何需要黨籍立委在各地宣傳前瞻政績？政績好不好人民自然有感，刻意宣傳反而顯得心虛。

邱臣遠直言，賴清德自誇「成績好、有資格」，卻不斷透過「白宮V.S.中南海」或「民主V.S.專制」，甚至是「走入白宮」的說法，形塑「美中二選一」情境，操弄意識形態，從中謀取選票。日前也脫口「義務役不會前往戰場」，與蔡英文總統、國防部的主張相互矛盾，一面挑釁中國，一面承諾不用上戰場的兩面手法，把黨與個人利益置於國家安全之上，全是為了選票考量。

邱臣遠表示，政治人物有沒有執行力、能不能信守承諾，觀察過往行為就能推估一二，賴清德2012年承諾要孵出「台南小巨蛋」、「6年內完工」，但如今不見小巨蛋蹤影，土地要蓋小巨蛋或未來科學館尚無定論，至今仍閒置在那。另外賴清德市長任內最受詬病的，是率先調漲地價稅32％至40％，且未經議會審議，2017年起連續3年調漲房屋稅平均調幅達67％，因地方稅收不足，就從人民口袋掏錢，如果讓賴清德執政，是不是又要重演「鴨霸壓榨人民」的戲碼？

立委陳琬惠表示，自716凱道集會後，民進黨不斷吹噓「8年20萬戶社宅」的灌水政績，但目前「確實存在」的社宅中，超過4成是台北蓋的，賴清德無視統計數字，吹捧高雄市長陳其邁任內蓋最多社宅；根據內政部不動產資訊平台統計至七月底的數據，高雄社宅新完工數僅367戶，台南市更是掛蛋。8年20萬戶社宅政策明顯跳票，賴清德竟還拋出「延續蔡英文執政共計100萬戶」目標，對民眾居住議題實際面對的困難，只會喊口號、畫大餅。

陳琬惠直言，賴清德6日出席「牙醫體系後援會」時大打烏賊戰，宣稱在野黨「放棄台灣主權」，企圖形塑綠營與非綠的對立，民眾黨團重申「台灣自主」主張，在維護台灣主權的前提下，與中國進行理性務實的交流，尋求兩岸和平的最大公約數，絕對堅守台灣主權，我們要求賴清德副總統，身為總統候選人應有格調，用字遣詞須謹慎，切勿刻意挑起紛爭，這無助取得民眾信任。

陳琬惠指出，民進黨過去多次「抹紅」民眾黨主席柯文哲，但賴清德也曾說「台灣也應親中」、「我不是抗中」、「協助中國民主化」，若以民進黨的標準檢視，難道賴清德也是「中共同路人」？對於「走入白宮說」，前白宮對中事務官員都聲稱「美國政府對賴清德非常焦慮」，呼籲賴清德說清楚民進黨明確的兩岸論述，不要立場變來變去，試圖欺瞞民眾、騙取選票。

黨團副主任兼發言人楊寶楨直言，據經濟部最新報告顯示，無論尖峰負載或全國用電量，未來6年內，每年都會有2至3％成長幅度，需求量非常可觀，但民進黨的能源政策缺乏整體規劃，以不切實際的數字為目標，導致政策頻頻跳票，意圖「接棒」的賴清德更不思檢討，誇口2030年前投入9000億預算，協助中小企業淨零轉型，卻沒有公布具體規劃，最終恐怕也是重蹈覆轍。

楊寶楨指出，回顧2018年賴清德「院長」承諾落實「2025年非核家園」目標，還拋出「沒有缺電，只是剩不夠多」、「乾淨的煤」的可笑說法，被專家學者打臉；而近期「總統參選人」賴清德稱「緊急時啟用停運核能機組」，第一反應不是倡議平日積極推動綠能，而是拿核能來應急，「只提核電不提綠電」的說法，明顯和民進黨反核立場矛盾，證明民進黨的能源政策徹底失敗。

楊寶楨表示，賴清德擔任行政院長任內，數位身分證和勞保改革都跳票，2018年內政部預計10年編列48.9億推動數位身分證，後因資安風險、隱私保護有疑慮而暫緩，審計部指出浪費約1.3億公帑；另外，賴清德2018年允諾啟動勞保改革，但如今勞保潛藏債務逾11兆元，勞保基金恐於2028年破產，民進黨政府卻把撥補當萬靈丹、以拖待變。

民眾黨團認為，賴清德副總統愛畫大餅、說話反覆的形象，在民眾心中早已「信賴崩盤」，呼籲賴清德停止操弄意識形態，引起台灣內部社會分裂，也要求賴清德出面說清楚其國防政策、兩岸論述及居住政策，別再用話術欺騙選民。