14歲的巴拉望族少年賈斯汀是當地衝浪比賽少年組冠軍。（謝明俊攝）

3名巴拉望族人賈斯汀（左起）父親雷蒙、教練保羅都是第1次搭機出國來台。（謝明俊攝）

3名巴拉望族人都是衝浪高手，在竹南假日之森學習新的沙板。（謝明俊攝）

巴拉望族少年衝浪冠軍賈斯汀，在竹南假日之森學習新的沙板。（謝明俊攝）

巴拉望族少年衝浪冠軍賈斯汀，在竹南假日之森展現優越的衝浪技巧。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

3名巴拉望族人在竹南假日之森徒手搭建巴拉望式竹屋。（謝明俊攝）

台灣衝浪教練將竹南鎮假日之森海域打造成苗栗縣內知名衝浪勝地。（謝明俊攝）

台灣衝浪教練蔡岳達因推廣衝浪板生意，多次遠赴菲律賓巴拉望島觀摩參加當地衝浪比賽，在見到當地1名勇奪少年組冠軍的巴拉望族少年賈斯汀，用的卻是一塊斷成二截再黏合修補的衝浪板，蔡岳達當場捐贈一塊全新衝浪板給少年，與少年全家結下深誼，近日，蔡岳達更自掏腰包邀請少年父子一起來台灣交流衝浪，創下民間南向交流的最好實例，也為苗栗縣推動慢魚政策增添國際交流的最好範本。

蔡岳達因熱愛衝浪活動，20年前進駐苗栗縣竹南鎮假日之森推廣衝浪活動，憑著一股傻勁，蔡岳達不僅成功將假日之森打造成苗栗知名的衝浪勝地，苗栗縣政府更將假日之森的濱海區域畫設成縣內唯一的海上運動專區。

多年前，蔡岳達前往菲律賓巴拉望島推廣衝浪板生意，並多次參加當地舉辦的衝浪比賽，比賽現場多半是位在非常偏遠的沙灘，當地的原住民族巴拉望族因世居海邊，許多巴拉望族人擁有極高的衝浪運動天賦，在無師自通下成為衝浪高手。

2021年11月間，蔡岳達偕妻子再度參加巴拉望衝浪大賽，比賽中出現1名天賦極高的少年冠軍Justine（譯名賈斯汀），蔡岳達伉儷發現由於當地經濟落後，許多巴拉望族人經濟狀況非常差，多數參賽的巴拉望族少年所使用的衝浪板，多是撿用別人淘汰丟棄的浪板，賈斯汀所使用的衝浪板，就是父親Reymond（譯名雷蒙）從沙灘拾來斷成二截的衝浪板，以手工黏合修復而成，賈斯汀就以這塊二手衝浪板奪下少年組冠軍。

蔡岳達伉儷不忍見到當地少年熱愛衝浪，卻只能使用二手淘汰的衝浪板，當場向主辦單位表示要捐贈一塊衝浪板當少年組冠軍的附加獎品，當賈斯汀抱著人生中第1塊全新衝浪板與蔡岳達合照時，臉上露出興奮羞卻的笑容，雷蒙非常感謝蔡岳達夫妻，邀請他隔天到自己的村落參訪。

蔡岳達夫妻依約前往賈斯汀的村落拜訪，發現村子仍是無水無電的原始狀態，兩人並在雷蒙家人合力搭建的竹屋過夜，見識到巴拉望族人經濟上的雖然弱勢，但卻依然保有自尊與甘於貧樂生活的自信，最讓蔡岳達夫妻感動的是，雷蒙全家為了招待他們，竟連續2餐各殺一隻雞招待蔡家夫婦，而雞肉對當地人而言是非常昂貴的食物，只有在特殊節日才可以吃到的。

回到台灣後的蔡岳達一直念念不忘雷蒙一家人的真誠，隔年蔡岳達再度前往探望雷蒙，還買了一車的民生用品送給雷蒙，巴拉望族人雖然經濟不好，但非常有自尊心，在蔡岳達的一再解釋下，雷蒙才勉強收下，蔡岳達乘著這次拜訪機會，邀請賈斯汀到台灣體驗，但賈斯汀的母親不放心，當場拒絕。

蔡岳達不死心，第3度到雷蒙家拜訪，得知雷蒙遇到大難關，當地政府要求雷蒙經營的露營場必須申請執照，連銀行帳戶都沒有的雷蒙根本籌不出申執照的700元美金，蔡岳達得悉後，資助雷蒙1千元美金順利申請出營業執照，讓家庭生計得以維持下去，讓雷蒙一家以及全村落都將蔡岳達夫妻視為真正的好友，賈斯汀的母親才同意讓兒子來台，並安排由雷蒙及賈斯汀的衝浪教練保羅陪同來台。

習慣出國的人，很難體會許多偏遠部落的巴拉望族人，一輩子都沒有機會出國，更不要談到有護照，蔡岳達單是替雷蒙3人申辦護照及來台簽證，就費了九牛二虎之力，還遇到重重阻礙，首先是菲國政府官員嚴重質疑雷蒙等人怎麼有經費搭機出國，一直拒發護照等，台灣駐馬尼拉文化辦事處也嚴格審查雷蒙等人入台簽證，蔡岳達透過菲國友人再三解說保證，前後費了近3個月才說服菲台領事承辦人員，同意雷蒙3人以短期觀光落地簽證方式來台。

日前，雷蒙父子3人終於抵達台灣，蔡岳達一家人歡喜接待，並安排他們住進假日之森，蔡岳達把握2星期的寶貴時間，安排雷蒙3人展開衝浪交流活動，參訪苗栗當地景點，印證了民間實現南向交流的軟實力，更為苗栗縣全力推動的慢魚生活，引來最能體現慢魚生活的巴拉望族人，為苗栗人現身說法。