台塑7月合併營收166.45億元、月成長4.7%、年減少16.5%。台塑表示，7月營收相較6月成長主要是因為銷售量增長所致，7月原油價格上漲超過1成，加上多數石化產品價格已跌至變動成本，客戶預期再跌空間有限，逢低增加採購量，因此，台塑7月各產品銷售量合計比6月增加3.3萬噸。

南亞7月合併營收215.1億元，月成長8.7%、年減少23.1%。南亞表示，7月營收相較6月成長符合預期，主要是近來美國升息步調接近尾聲、消費者信心指數攀升，而大陸PMI連月小幅增加，國際油價也溫和上漲，眾多訊息透露出市場信心正逐步走穩，南亞各項產品的接單情況也都比前月理想，除塑膠加工產品獲利穩定、營收持平以外，化工、電子材料、聚酯產品在台灣、大陸、美國的營收都有增加。

台化7月合併營收267.5億元，月成長6.4%、年減少14.4%。台化表示，7月營收相較6月成長，主要是因SM、丙酮、PS、ABS、PP加強銷售去化庫存，合計增加5.3億元；另外，PTA-5定檢後復車，及ABS-2擴建完成逐步投產，產銷量增加。

台塑化7月合併營收534.33億元，月減少0.7%、年減少30.2%。台塑化7月原油煉製量1468.2萬桶，比6月增加52.3萬桶，但受部分外銷油品船期影響，7月產品總銷售量1434.3萬桶，比6月減少63.8萬桶；售價上，7月杜拜原油比6月上漲5.5美元/桶，但受內銷汽、柴油配合國內平穩物價機制之吸收金額比6月增加，以及內銷航燃計價週期影響，7月產品平均售價僅比6月增加2.1美元/桶。烯烴事業表現上，7月全產品平均售價比6月減少1美元/噸，主要係受下游石化需求疲弱影響，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別減少7美元/噸、9美元/噸及27美元/噸，但受惠夏季汽油摻配需求轉強，裂解汽油、四碳餾份及九碳餾份平均售價分別增加7美元/噸、16美元/噸及18美元/噸。