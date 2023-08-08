一名45歲女子體重68公斤，因擔心罹患糖尿病，而就醫檢查血糖數值，結果空腹血糖、糖化血色素都已達糖尿病前期階段，且已出現胰島素阻抗，顯示再不控制血糖，勢必將成為糖尿病患者。在醫師建議下，女子採用減醣飲食，即餐間不吃任何零食、手搖飲，4個月後，血糖數值恢復正常，胰島素阻抗也消失，即女子已擺脫糖尿病的威脅。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其Podcast說明「糖尿病前期及胰島素阻抗的症狀與治療」。他表示，上述女子有感於體重增加，加上其父親因糖尿病腎病變而洗腎、在一次敗血症喪命，使得女子非常擔心自己會罹患糖尿病情況。抽血檢查發現，女子的空腹血糖101mg/dL，糖化血色素5.9%，已達糖尿病前期階段，且出現胰島素分泌過量、胰島素阻抗現象。他告知女子，再不調整飲食，未來將罹患糖尿病。

劉博仁表示，他提供女子兩個降低血糖的方式：減醣飲食與168斷食法，由於女子若未照其原本三餐進食時間，會感到身體不適，因此她切實遵守減醣飲食規範。他要求女子三餐外不能再碰任何零食、餅乾、甜點、含糖飲料，若真餓了就吃幾顆堅果果腹，並減少三餐的澱粉攝取量，尤其是晚餐儘量禁絕澱粉，只吃蛋白質與蔬菜。

令人驚訝的是，女子4個月後，體重就從68公斤降為64公斤，空腹血糖降為98、糖化血色素降為5.6%，也不再有胰島素過量、胰島素阻抗問題，即已回復至正常人的標準。他表示，民眾只要能控制好血糖，就可減輕體重、降低身體發炎指數，心血管也會更健康，整體健康風險均可大幅降低。