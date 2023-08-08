美國兩個科技業組織今天支持短影音分享平台TikTok提出試圖阻止蒙大拿州禁用TikTok的訴訟；這項禁令將於2024年元旦生效。

路透社報導，根據一份聯合法院文件，涵蓋多家大型科技平台的全國性貿易協會NetChoice與科技業聯盟「進步商會」（Chamber of Progress）表示：「蒙大拿州將蒙大拿居民阻絕在TikTok用戶的全球網絡之外，忽視且破壞了網路結構、設計和目的。」

蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）今年5月簽署法案，禁止TikTok在州內營運，創下美國各州首例。中國「字節跳動」（ByteDance）公司持有的TikTok繼而提起訴訟，以新規定違反企業和用戶受憲法第一修正案保障的言論自由權利為由，試圖擋下禁令。

有關TikTok請求實施初步禁制令的聽證會將於10月12日舉行。

TikTok在美國的用戶已超過1.5億人，但美國國會議員基於擔心中國政府可能藉機施加影響力，愈來愈強烈要求全國禁用這款應用程式。

TikTok表示，平台「從來不曾、未來也不會與中國政府分享美國用戶資料，並已採取具體措施來保護TikTok用戶的隱私和安全」。

NetChoice與「進步商會」表示，「這項禁令一旦獲准生效，將導致網路割據，用戶能取得的資訊將視地區劃分而定，而這又取決於地方政治人物的突發奇想或偏好」；此外，「網路作為一個整體，將變得支離破碎，對人類的價值也會縮水」。

根據新法，TikTok每次違規，蒙大拿州都可處以1萬美元罰款，個別用戶則不受罰。

TikTok估計，蒙大拿州有38萬名用戶，相當於全州110萬人口的1/3以上。

美國前總統川普任內曾於2020年試圖禁止新下載TikTok，但一連串法庭裁定擋下了禁令，最後沒有生效。