國道3號8日發生追撞車禍，賴男駕駛小客車開啟自動駕駛功能，不慎撞擊緩撞車。（警方提供）

國道3號台中段8日發生追撞車禍，33歲賴男駕駛小客車開啟自動駕駛功能，行經南向168.9公里，不慎撞擊由46歲鍾男駕駛的緩撞車，小客車賴男等4人送醫檢傷，該事故一度占用內、中、外側車道，並造成車流回堵約1公里，肇事原因待進一步調查。

調查指出，今天上午10時許，賴姓男子駕駛小客車行經國道3號南向168.9公里，他開啟自動駕駛功能，疑因未注意車前狀態，撞擊行駛內側車道移動性施工自大貨車(施工單位緩撞車)而肇事，小客車賴姓駕駛及乘客共4人無明顯外傷，由救護車送至大甲李綜合醫院檢傷。

國道公路警察局第7公路警察大隊表示，該事故經檢測駕駛酒測值均為零，詳細事發經過及肇事原因，仍待進一步調查釐清。

第7公路警察大隊呼籲，用路人行駛國道務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離；開啟駕駛輔助系統的民眾，於國道高速行駛環境下，更應該隨時注意車前狀況，切勿過度信賴駕駛輔助系統，並應適時切換手動操控車輛行駛。