美國共和黨2024年總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）上周六（5日）稱，美國參與烏克蘭危機，或與美國總統拜登家族涉嫌賄賂有關。

據美國《NBC》周一（7日）報導，拉馬斯瓦米在愛荷華州競選活動發言時稱，「美國武裝力量的目標是推進美國利益、保護祖國，而不是無目的地捲入一場危機，且該危機有可能是為償還烏克蘭天然氣公司Burisma給拜登家庭成員500萬美元私人賄賂。」

拉馬斯瓦米說，「支付給韓特（拜登之子）的款項是否存在腐敗行為？絕對有。這和我們對烏克蘭的態度有什麼關係嗎？我認為這直接影響美國對烏立場。」

此前，美國前總統川普在6月10日也曾表示，拜登兒子韓特曾擔任Burisma公司高管，積極利用親屬關係發展商業項目，拜登也曾參與其中。川普還誓言要將拜登趕出白宮。

6月12日，美國共和黨參議員葛雷斯利（Charles E. Grassley）曾援引美國聯邦調查局（FBI）內部文件，指出在歐巴馬政府時期，時任美國副總統拜登從僱傭他兒子韓特的一家烏克蘭能源公司收受500萬美元賄賂，並稱這家公司的一名高管有17段錄音為證。

而拜登方面則一直否認自己有不當行為。