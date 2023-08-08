宜蘭縣長林姿妙（右3）、議長張勝德（左1）等人也加入羅馬尼亞團員一起料理。（吳佩蓉攝）

泰國小女孩豎起大拇哥讚「好喝」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣文化局同時舉辦「台灣特色小吃體驗日」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德與團員們一起享用台灣特色美食。（吳佩蓉攝）

童玩節外國團DIY黃金豆腐卷、體驗台灣小吃 大讚好吃

豆腐是台灣家常菜中的百搭食材，不僅美味、營養價值也高，今（8日）宜蘭縣政府文化局特別為參與宜蘭童玩藝術節的國外團隊，安排DIY黃金豆腐府卷課程及體驗珍珠奶茶、牛肉麵等台灣特色小吃；泰國團隊小女孩豎大拇哥讚珍珠奶茶「好喝」，羅馬尼亞團員覺得台灣跟他們國家食物很不一樣，最喜歡的還是薯條。

童玩節此次邀請11個國家、17個團隊到宜蘭表演，文化局安排團隊住在三星鄉耕莘健康管理專科學校的宿舍，國外團隊結束表演後陸續離台，8月13日的閉幕還能欣賞到泰國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓和印尼的精采演出。其中，羅馬尼亞克里相那民俗舞團（Crisana Folk Ensemble）帶來的音樂、舞蹈及歌謠大受好評。

今日耕莘專校餐旅科特別教導來自羅馬尼亞的30位團員，以傳統模具製作道地的手工豆腐，縣長林姿妙、議長張勝德等人也一起料理。首先將黃豆加水浸泡後研磨成豆漿，煮沸過濾後放入鹽滷攪拌，舀入豆腐模具中加壓數十分鐘定型成為豆腐，再手工搭配不同食材製作成「黃金豆腐卷」，現場大家玩的不亦樂乎。

待豆腐卷成品出爐後，文化局同時準備珍珠奶茶、牛肉麵、三星蔥肉卷、鹽酥雞等台灣特色小吃招待國外團隊一起品嘗，讓他們對台灣美食留下深刻印象。泰國小女孩豎起大拇哥說，「yummy！好喝」；羅馬尼亞團員表示，他們國家沒有吃海鮮的習慣，此趟體驗了章魚，還是覺得地瓜球跟剉冰比較好吃。

林姿妙說，宜蘭美食世界聞名，感謝校長帶領教學團隊讓參與童玩節的國外團隊很安全的住在耕莘專校，使宜蘭縣躍入國際舞台。且因為羅馬尼亞同學來到美麗宜蘭，倍增許多光彩；今日的每一項都是台灣道地美食非常好吃，我們一起用美食讓世界看見台灣，拚出宜蘭的好生活。

張勝德表示，童玩節的表演團隊都是從千里之外來到台灣，他們以舞會友，我們則用最大的誠意以小吃招待他們，縣府甚至安排團員到各社區及觀光景點參訪交流，「交流」是童玩節4大主軸之一，希望這場活動讓外國團隊有回到家的感覺。