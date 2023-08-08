因應全球趨勢以及《氣候變遷因應法》施行，臺灣碳權交易所（以下簡稱碳交所）7日正式進駐高雄軟體園區的高雄新創大樓。總統蔡英文、行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁與中央部會、金融業者與企業代表蒞臨現場，見證台灣正式進入碳交易時代的里程碑，未來將攜手企業朝減碳及碳中和方向邁進，創造低碳新商機。

總統蔡英文、行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁共同出席臺灣碳權交易所開幕揭牌典禮，與國發會、環保署、金管會、碳交所及金融業者代表等貴賓參與揭牌儀式後，聽取臺灣碳權交易所業務簡報，並由蔡總統簽署碳中和證書，揭牌儀式更以灌溉白鶴芋植栽象徵攜手淨零減碳目標、守護台灣、生生不息。

總統蔡英文表示，臺灣碳權交易所是由行政院國家發展基金以及臺灣證券交易共同出資成立，總公司設於高雄，資訊教育中心則設於臺北，一起分工營運，未來將會透過自願減量額度交易、增量抵換交易，及國外碳權交易等機制來三管齊下，對應設立三大交易板塊，運用交易平台力量，共同落實淨零排放目標，加速淨零轉型進程，預計整體推動淨零轉型從2023-2030年，能夠帶動4兆元以上的民間投資，創造5.9兆元產值，並且提供超過55萬個相關就業機會。

行政院長陳建仁表示，臺灣的碳權交易所未來將建置國內碳權交易市場的機制，也會提供國外碳權買賣的服務，讓企業能更能充分認識排碳成本，促進低碳科技應用和綠色轉型，同時也能提供碳諮詢的服務，和相關人才培育、教育訓練。他也期許臺灣在碳權交易能夠樹立典範，發揮對全球永續議題的影響力，為子孫留下美好的生活環境，臺灣一定要作為亞太地區佔有領先的角色、一個很好的楷模典範。

臺灣碳權交易所正式進駐高雄軟體園區，台灣正式進入碳交易時代的里程碑，未來將攜手企業朝減碳及碳中和方向邁進，創造低碳新商機。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

陳其邁致詞時感謝蔡總統及行政院大力支持碳權交易所在高雄成立，協助實現高雄產業轉型，他也感謝環保署、國發會、證交所，期待未來邁向淨零轉型的過程，也會與產業界全力來合作，一起邁向2050淨零排放的目標。

陳其邁指出，臺灣碳權交易所的成立，除了彰顯公正轉型，也轉成市場驅動模式。在公正轉型部分，高雄碳排一年約5,700萬噸，佔台灣20%，其中工業能源部門佔83%，高雄過去擔負重工業的汙染、高碳排列管90家廠商全都在高雄，也表示市場就在這裡，而未來也面臨歐盟CBAM的碳關稅，對企業而言面臨嚴峻挑戰。

陳其邁說明，高雄推動雙軸轉型的重要意義，在於當廠商進行數位轉型的過程中，也必須將減碳納入生產製程調整，是高雄在地企業如鋼鐵、石化等產業的生存之戰。他也特別感謝中鋼、中油、日月光、台塑等在地企業，能共同體驗所面臨的困境與機會，因此，市府協助以大帶小成立淨零策略大聯盟，但近2年來其實已是企業拉著地方政府一起進行。

陳其邁感謝中央大力支持碳權交易所在高雄成立，協助實現高雄產業轉型，也會與產業界全力來合作，一起邁向2050淨零排放的目標。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

他也感謝市議會，在今年6月通過了淨零條例，全面性從工業、能源到生活社會等各個部門，用法規來明訂自願減碳、淨零路徑等各項政策目標並落實。所以碳權交易所在高雄成立，意味更貼近市場，由市場來做驅動，加速整個企業及城市的淨零轉型。

陳其邁提及，市府因應整個淨零轉型，同時也看到地方人才不足的問題，也是推動淨零轉型碰到最大的困境，除了陸續邀請相關領域學者或營運者對所有部門首長進行專題演講，讓大家能夠了解地方政府如何配合這一波的淨零轉型，高市府也將與高雄8所大專院校合作，成立淨零學院，希望落實人才培育與產學合作，提供企業在淨零轉型過程最大的協助。

最後，他提到，希望未來碳盤查、碳交易、減碳技術等項目的系統整合上，能比照5G AIoT提供相關進駐協助方案，吸引大型的國際碳盤查認證、證照等公司也可以到高雄來群聚最完整的生態系，並成立減碳創新中心。