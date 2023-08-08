疾病管制署今日公布國內近7日每日平均新增74例COVID-19本土中重症確定病例，較前7日每日平均新增89例下降17％；平均每日新增18例死亡，較前一周每日死亡平均數25例下降28％，疾管署副署長曾淑慧表示，近期國內疫情呈下降趨勢，仍須持續關注後續疫情變化。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔88％，為主流株。

疾管署統計，5月起本土併發症累計1萬7549例，未打滿3劑疫苗有8711例（約50％），其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71％為多（6167例）。上周（7／30～8／5）平均每日新增18例死亡，較前一周（7／23～7／29）之每日死亡平均數25例下降28％，需持續觀察；84％具慢性病史、53％未打滿3劑疫苗、95％為60歲以上。

疾管署新增檢出91例Omicron亞型變異株確定病例，其中53例本土個案分別為48例XBB（其中XBB.1.5占15例、XBB.1.16占8例、EG.5占7例、XBB.1.9.1占7例、XBB.1.9.2占6例、XBB.2.3占5例）、5例BA.2.75；另38例境外移入均為XBB（其中EG.5占10例、XBB.1.16占9例、XBB.1.9.1占7例、XBB.1.5占4例、XBB.1.9.2占4例、XBB.2.3占2例）。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔88％，為主流株。

WHO表示XBB等變異株具較佳傳播力及適應力，近期造成多國病例數上升，全球XBB及其衍生變異株占比約69.5％，以XBB.1.16為多（18.4％），EG.5（11.6％）占比快速上升，XBB.1.5（11.6％）及XBB.1.9.1（9.7％）占比持續下降，另XBB.1.9.2（7.3％）、XBB（6.0％）及XBB.2.3（4.9％）則持平，依現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者占78％，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。