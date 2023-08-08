受卡努颱風外圍環流與其引進的西南氣流影響，南投縣仁愛鄉遭豪雨重創，民進黨立委伍麗華也前往災區勘災，並連發多支影片，卻有消息傳出，救災的國軍不希望她上傳相關畫面。對此，資深媒體人、台北市政府前發言人羅旺哲酸問，「到底是救災要緊？還是作秀要緊？」並呼籲，救災要趕時間，不要再添亂了。

伍麗華日前在臉書發佈多部勘災的影片，其中有她和國軍士兵一起推車，協助軍方行政車輛脫困，以及與官兵排排站、喊話中央盡速幫助仁愛鄉恢復正常生活的片段。但據《聯合新聞網》報導，有官兵透露，當時救災國軍希望伍麗華不要上傳有他們在內的片段，惟最後仍公開。

羅旺哲今（8）日在臉書發文酸問，伍麗華不顧國軍請求，將他們救災的相關畫面Po上網，到底是救災要緊？還是作秀要緊？

羅旺哲也質疑，伍麗華協助國軍行政車輛脫困的影片，給他「只是推車推個兩下、叫個幾聲，就沒動作了」的感覺，此外，她在推車時，身旁還有人在拍攝，若是她與幕僚在現場發生意外，國軍弟兄要先救災、還是先去救他們？並且直言，救災時要搶時間，別再添亂了。