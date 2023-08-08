全球精準醫療大廠「普生」公司在新竹縣AI智慧園區興建竹創生技大樓，8日上梁後預計明年完工。（羅浚濱攝）

新竹縣長楊文科推動五支箭之一的AI智慧園區，以設定地上權方式招商，有4大廠商陸續興建廠辦大樓，其中全球精準醫療大廠「普生」公司興建的竹創生技大樓，8日由董事長林宗慶和縣長楊文科等人熱鬧進行上梁儀式，預計明年完工。

縣長楊文科表示，AI智慧園區是竹縣五支箭中，進度最快的一支箭，簽約的普生、緯創資通、智邦科技及義隆電子4大廠商，目前辦公大 樓都在興建中，普生是精準醫療大廠，去年6月舉辦動土開工典禮，興建竹創生技大樓如期如質進行上梁，未來該大樓完成後，將從研究、開發、設計、生產、檢驗到銷售，完整守護民眾的健康。

楊文科說，進駐AI智慧園區的4大廠商，設計的辦公大樓均為綠建築，預計明年陸續啟用營運後，將可創造約4000個就業機會，預估年產值超過1000億元。

楊文科強調，AI智慧園區全面營運後，透過產業專用區的研發及試量產，帶動產業人才培育，並扶植新創產業，將帶領新竹縣高科技產業轉型蛻變為AI人工智慧先驅，成為兼具「智慧研發與設計示範」、「產學合作與技術交流」、「友善環境與產業群聚」的產業新創基地。

普生董事長林宗慶表示，新建的竹創生技大樓，是節能減碳、有生命的智慧大樓，上梁是重要的里程碑，明年完工啟用後，將協助普生醫療服務更上層樓，守護社區、新竹縣、台灣甚至世界上更多人的健康。

普生公司表示，在AI智慧園區打造擁有九大中心的廠辦大樓，將有助擴大精準檢測、液態活檢業務的營運規模，也將與新竹科學園區的竹北廠達到資源整合互補，完善佈局大健康領域目標。