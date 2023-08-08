慶祝父親節茂盛醫院邀請因補助案當上爸爸的試管家庭回院，開心切蛋糕。（馮惠宜攝）

現年60歲的廖先生和小他16歲的太太婚後7年仍無法做人成功，夫妻倆透過政府補助接受試管療程，今年6月間順利升格當父親。（馮惠宜攝）

現年42歲的林先生26歲就和小他5歲的妻子結婚，一開始自恃年輕倆人還避孕，婚後4年想要傳宗接代卻始終沒消息，最後還經歷4次試管療程，終於在去年誕下大寶，現在寶貝兒子更是他下班後紓壓療癒的法寶，88父親節他也站出鼓勵年輕的夫妻別當頂客族，順其自然能生就趕快生。

政府推行試管補助方案屆滿2年，催生超過1萬多個新生兒，適逢今天88節，茂盛醫院邀請因補助案當上爸爸的試管家庭回院同慶，林先生和其他4位爸爸帶著太太、寶寶到醫院開心切蛋糕同歡，他也說出，自己從頂客族到發現不孕求子的心路歷程，呼籲年輕一輩：早婚、早生、找求醫才能事半功倍。

而除了林先生外，現場年紀最長的新手爸爸是現年60歲的廖先生，他年過半百才遇到小他16歲的真命天女，菲籍妻子雖然嫁他時才35歲，但倆人婚後7年仍無法做人成功，後來聽聞政府有補助，夫妻倆到茂盛醫院透過試管嬰兒順利在6月間產下男寶寶，60歲才做爸爸，廖先生說，養兒方知父母恩，為了陪孩子長大，他一定會珍重健康。

政府推行試管補助方案已屆滿2年，催生超過1萬多個新生兒，配合政府施政不遺餘力的茂盛醫院在此期間幫助不孕夫婦送出4156件試管補助申請案、懷孕數為1585，整體懷孕率超過6成。茂盛醫院院長李茂盛強調，因台灣少子化及晚婚晚生情況嚴重，鼓勵結婚超過半年尚未自然受孕的夫婦要儘快求醫，國內人工生殖技術全球頂尖，還能申請衛福部國健署的試管補助，請國人多善加利用。