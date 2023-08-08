今天是父親節，國民健康署提醒，若有吸菸的父親，不妨趁著節日定下戒菸心願，並尋求專業戒菸管道，才能事半功倍。國健署副署長賈淑麗指出，戒菸是漫長的過程，家庭支持是戒菸成功的最佳力量，希望每位父親都能和孩子共享天年。

62歲的田先生菸齡超過30年，過去擔任菸酒公賣局的貨運司機，因為工作環境影響，加上長途駕駛經常靠菸、檳榔提神，每天至少2包菸，長期影響肺部功能，常有乾咳、喘的現象，但從未想過戒菸。直到去年因為脊椎受傷住院，因為院內不能吸菸，讓他開始思考，應該利用這個機會戒除菸癮。

田先生說，兒子起初是看自己抽菸才一起抽，後來在母親勸戒之下戒掉菸癮，自己退休後沒有收入，正好把力量集中在戒菸，因為菸癮隨時都會進入腦子裡，習慣動作很容易跑出來，所以除了意志力要很堅強之外，一定要有人陪伴，感謝戒菸專線的同仁經常打電話關心，給他很大的激勵和幫助。

國健署免付費戒菸專線0800-63-63-63提供多種語言服務，民眾也可利用語音留言，由專業諮詢員回電聯繫，或可利用Line官方帳號（@tsh0800636363），由專業人員提供便利、隱密的諮詢服務，依個人情況提供戒菸策略與方法。目前共有6位專任諮詢員、13位兼任諮詢員，兼任諮詢員包括護理師、營養師、個案管理師、復健師。

戒菸專線執行長、彰化基督教醫院副院長陳富滿指出，戒菸專線每年進線約10萬人次，新冠疫情後下降到8萬人次，但衛生局所、醫療院所、職場工廠轉介的戒菸需求人數增加；進線諮詢的民眾以退休族群居多，戒菸過程中會感到煎熬，戒菸專線可以適時提供鼓勵。

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