投資專家盧燕俐與新生代證券分析師股添樂，近日於<鈔錢部屬>中分享了幾檔高股息ETF的比較，並以簡潔明瞭的方式講解如何利用00929輕鬆存到千萬退休金的方法。

0056 00878存股變飆股要停利嗎? 1招繼續賺 用00929試算你我怎滾千萬退休金《鈔錢部署》盧燕俐 ft.股添樂 20230803

有話題又有特色的高股息ETF 00929

現今市場上有許多針對不同族群設計新的ETF，而就在今年新掛牌的ETF中，規模增加最多的就是00929，身為台灣第一檔月配型、科技型、高股息的ETF，00929成立不到2個月，規模就超過200億元，受益人數更是較成立時大幅成長5倍。

用00929試算你我怎滾千萬退休金《鈔錢部署》盧燕俐 ft.股添樂 20230803。(圖/截自《鈔錢部署》)

比較市面上3檔月配息的ETF，股添樂比喻00929如劍，另外兩檔債券型如盾，適用於降低市場波動度，而針對債券型的股債配置，他建議資金500至1000萬元再來進行，相對適合小資族的選擇便是股票型的00929，盧燕俐也建議長遠來看科技型的ETF較為重要。

00929的配息穩定度與編制規則

科技型ETF所購買的股票原則上大同小異，對此股添樂表示:「買在什麼位置，買在高點或低點會是關鍵。」而他也誇獎00929的編制規則是站在長期的投資角度，針對本益比、股價波動性、配息穩定度進行篩選，進而做出差異性。剔除波動度大、選擇ROE正的標的，00929這般選股邏輯使成分股不僅波動度低也能兼顧高股息，讓盧燕俐印象深刻。

用00929試算你我怎滾千萬退休金《鈔錢部署》盧燕俐 ft.股添樂 20230803。(圖/截自《鈔錢部署》)

適合00929的族群?

希望每個月都有固定被動收入的族群，正適合長線來布局00929。根據復華投信官方網站資料，00929第一次除息於7/19每單位配息0.11元，年化配息率將近8%，而第二次除息於8/17也同樣來到0.11元，估算年化配息率也將近8%的水準。對此盧燕俐也推薦希望每月都有固定被動收入的族群，可對這檔ETF進行一些留意和布局。

(圖/截自《鈔錢部署》)

00929輕鬆存到千萬退休金

存退休金一直是民眾所關心的議題，而股添樂試算，假設要在65歲存到1000萬元，以每年投資酬率6%來試算，在30歲時，需一次投入130萬元或一年投入8.5萬元也就是每個月7000元，在40歲時則是一年17.2萬元，平均一個月1.5萬元，換句話說，每年固定購買投資，一年有12張，累積到65歲就有機會達成1000萬元的目標。

用00929試算你我怎滾千萬退休金《鈔錢部署》盧燕俐 ft.股添樂 20230803。(圖/截自《鈔錢部署》)

而要達成這個目標，股添樂也再三強調標的十分重要，需要長期的正成長才能達到目標，而00929因剛掛牌，目前股價約16元，小資族定期定額更好入手，每月存一張，存至第七年每月就可望加薪1萬元，第十年每月就能有約1.6萬元的股息，就等於存2張只需要1張的價錢。

用00929試算你我怎滾千萬退休金《鈔錢部署》盧燕俐 ft.股添樂 20230803。(圖/截自《鈔錢部署》)

00929月配息外的亮點

投資人可能會好奇，若股價波動該如何是好，股添樂也表示看好00929能持續上漲，並且提到了00929值得關注的獨特之處，根據其追蹤的特選台灣科技優息指數之歷史統計，雖波動度與大盤相仿，但報酬率勝於大盤。而盧燕麗也補充該指數以6%左右的配息，有機會更快達到存股零成本的目標。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。