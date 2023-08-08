國民黨台中市立委第七選區參選人林家興（前排中）透露，競選辦公室預計於9月中成立，希望主打年輕潮流選物店的風格，讓競辦成為台中年輕人的打卡景點。（本報資料照／潘虹恩台中傳真）

國民黨台中市立委第七選區參選人林家興近期勤跑基層外，也於大里、太平區陸續掛上競選看板，增加曝光度。林家興說，他的看板「改變！在這裡」就是希望告訴鄉親「讓年輕人來拚，讓改變在這裡發生」，也透露競辦預計9月中成立，主打潮流選物風格。

大里區國光路與國中路口7日掛起林家興「改變！在這裡」競選看板，讓更多人看見。林家興說，這兩個月跑地方，聽到鄉親最大的聲音是現任民進黨立委何欣純已連任3屆，向地方強調「一直在這裡，一直都在」，卻沒有為地方帶來大的建設和改變，他的看板就是希望告訴鄉親讓「年輕人來拚，讓改變在這裡看見、發生」。

林家興指出，近日跑地方感覺反響不錯，大家對他抱有新鮮感，基層也很振奮，覺得有個條件不錯的年輕人願意回鄉深耕。有趣的是，無論跑公廟、餐會還是掃街，他只要講到他是79年次的，大家都會震驚抬頭，「覺得這麼年輕，了不起選個里長、議員，怎麼會選到立委？」，也會詢問「父母是誰？有什麼背景？」，他都會告訴大家他是白手起家，父母也不是政治人物，令地方印象深刻。

他表示，有在參與地方政治的鄉親會覺得他很勇敢，因為何欣純在地扎根很深，絕大部分鄉親則會關注在年輕人選立委上，不過接觸、認識後對他的認同度都很不錯，接下來他會持續加強知名度、曝光度；第一波競選看板有10幾處，這兩日將陸續掛上，較大路口除大里了國光、國中路，另有一處掛在太平旱溪東路、環中東路，後續則會有海報文宣深入大街小巷，一步步推進。

林家興也透露，競選辦公室預計於9月中成立，希望主打年輕潮流選物店的風格，讓競辦成為台中年輕人的打卡景點。他想把創新的玩法帶進來，譬如打造成潮流選物店、直播做影片、舉辦青年講座的空間，跳脫傳統競選辦公室的型態，大家拭目以待。