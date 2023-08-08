女星蘿莉塔今年雙喜臨門，嫁給演員戴偉智，升格當人妻，並宣布懷孕，蘿莉塔昨才在IG限時動態拍下孕肚表示：「最後一晚在肚子裡了」，蘿莉塔則在今（8日）宣布剖腹產下女兒，寶寶體重2600多克，母女均安，蘿莉塔開心透露，小孩臉型像媽媽，五官則像老公。

蘿莉塔經紀人表示：「莉塔昨晚上8點多剖腹生產，目前母女均安，體重2600多克，小孩臉型像媽媽，五官像老公，莉塔心情很開心，後續會在社群平台跟大家分享她的喜悅。」

蘿莉塔平安生下女兒。（圖／蘿莉塔經紀人提供）

38歲蘿莉塔今年閃婚又懷孕，在元旦宣布交往4年的男友戴偉智求婚成功，情人節曬驗孕棒，宣布懷孕喜訊，小倆口並在7月登記結婚，當時蘿莉塔挺著7個月孕肚，戴偉智則在身後環抱她，兩人都露出燦笑，喜悅之情全寫在臉上。

蘿莉塔在懷孕期間體重增加太快，動作變得不靈敏，還出現高血壓，她本來就在服用甲狀腺低下的藥，加上子癲前症的藥，還有各式的補品，讓蘿莉塔感嘆，高齡懷孕真的好辛苦。