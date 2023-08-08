綠島護蟹廊道有效降低陸蟹路殺率，相關調查成果將成為發展綠島陸域永續生態旅遊的重要基礎。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

綠島護蟹廊道有效降低陸蟹路殺率，相關調查成果將成為發展綠島陸域永續生態旅遊的重要基礎。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

綠島護蟹廊道有效降低陸蟹路殺率，相關調查成果將成為發展綠島陸域永續生態旅遊的重要基礎。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處自2020年起委託行政院農業委員會特有生物研究保育中心進行綠島陸域生態資源調查計畫，重點關注陸蟹路殺，自護蟹廊道實施後，路殺死亡率從42％降至19％，東管處長林維玲呼籲綠島每年6至10月的旅遊旺季恰逢陸蟹繁殖季節，請遊客夜晚與清晨減速慢行。

每年夏季旅遊旺季期間是陸蟹降海釋幼的高峰期，為了宣導遊客注意在路上的蟹媽媽們前往海洋釋放幼蟹的行為，以確保它們在往返山海兩側時不受干擾，東管處除了在5至10月期間定期辦理「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，並自109年起委託特生中心進行了護蟹廊道的改善試驗，透過設置瓦楞板及PVC管等導引設施於山海兩側的涵洞，引導陸蟹進入使用。

根據研究資料顯示，進行對照組與試驗組改善措施的比較，奧氏後相手蟹在對照組路殺死亡率為42％，而試驗組則降至19％，證實試驗改進措施有效地降低了路殺情況。然而，由於去年繁殖季節久旱乾燥，導致陸蟹數量相對較少，試驗改善效益有限，仍需進一步進行觀察與測試。

林維玲說，綠島每年6至10月的旅遊旺季恰逢陸蟹繁殖季節，每逢農曆25至29日期間的夜晚或清晨，當遊客們開車或騎車欣賞海島風光時，請務必減速慢行，特別留意路面上的陸蟹生物，讓牠們能安全無慮地往返山海兩側，完成重要的子代延續。

東管處表示，計畫調查至今，發現綠島陸蟹與陸寄居蟹共記錄有20種，其中包括3種綠島新紀錄種「顯著表方蟹」、「攀爬種鬚蟹」及「林投攀相手蟹」，充分顯示綠島陸蟹資源的多樣性與豐富性。特生中心調查團隊更記錄了多筆保育類物種椰子蟹，特別值得一提的是，研究團隊成功紀錄了往年難以在野外觀察到的椰子蟹從幼蟹到成蟹的各期樣態，這些寶貴資訊將有助於進一步推動綠島生態旅遊保育工作。