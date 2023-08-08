頭份市公所積極盤點開發市內閒置空間，為市民老幼打造休憩場域，通往竹科竹南園區的科東二路高架橋下空間未獲最佳利用，經立委陳超明協調竹科管理局同意撥用後，並補助經費150萬元，結合公所自有經費500萬元，決定打造一個幼兒滑步車場及銀髮體健設施為主的休憩公園，8日頭份市長羅雪珠及多名市代、里長共同主持開工祈福典禮，祈望順利完工提供市民更好的活動場域。
竹科竹南基地闢建後，科管區增建科東二路來連接園區與台1線，科東二路前段高架化部分橫越頭份市山下里崖線客家園區，橋下空間相當寬闊，雖有鋪設水泥，並設置簡易水泥坐椅，供附近居民納涼休息，但因缺乏相關設備，里民使用率並不高。
市公所經過盤點，將科東二路高架橋下空間列入活化名單中，並期望能有效串聯山下里崖線人文歷史文化，賦予橋下空間新生命，公所為此召開地方說明會廣納各方意見後，規劃打造一個幼銀共享的休憩空間，除了設置許多家長小孩所喜歡與期待的滑步車遊戲場外，也有各式遊具，以及適合長輩使用的體健設施，總經費650萬元，其中科管局補助150萬元，公所自籌500萬元。
根據市公所規畫，除了幼兒滑步車遊戲場外，並劃設地面彩繪的挑戰跑道及遊戲區，並於步道周邊設置交通告示牌，小孩朋友能盡情在此玩樂。
8日上午，羅雪珠與市代會主席溫宜靜、副主席張家榮以及多名市代表、里長等，一同祈福動工順利，頭份警分局派員到場祝賀，並向在場所有人士宣導反詐騙。羅雪珠指出，科東二路橋下活化工程完工後，歡迎鄉親大走牽小手來橋下遊憩，並走讀體驗極富客家人文歷史風味的崖線遊憩廊道。
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