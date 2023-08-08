頭份市公所爭取將科東二路高架橋下空間打造成銀幼共享休憩空間，8日上午舉行動工祈福典禮。（謝明俊攝）

頭份市公所爭取將科東二路高架橋下空間打造成銀髮幼共享休憩空間。（謝明俊攝）

頭份市公所科東二路高架橋下銀幼共享休憩空間動工典禮，頭份警分局到場祝賀並宣導防詐騙。（謝明俊攝）

頭份市公所積極盤點開發市內閒置空間，為市民老幼打造休憩場域，通往竹科竹南園區的科東二路高架橋下空間未獲最佳利用，經立委陳超明協調竹科管理局同意撥用後，並補助經費150萬元，結合公所自有經費500萬元，決定打造一個幼兒滑步車場及銀髮體健設施為主的休憩公園，8日頭份市長羅雪珠及多名市代、里長共同主持開工祈福典禮，祈望順利完工提供市民更好的活動場域。

竹科竹南基地闢建後，科管區增建科東二路來連接園區與台1線，科東二路前段高架化部分橫越頭份市山下里崖線客家園區，橋下空間相當寬闊，雖有鋪設水泥，並設置簡易水泥坐椅，供附近居民納涼休息，但因缺乏相關設備，里民使用率並不高。

市公所經過盤點，將科東二路高架橋下空間列入活化名單中，並期望能有效串聯山下里崖線人文歷史文化，賦予橋下空間新生命，公所為此召開地方說明會廣納各方意見後，規劃打造一個幼銀共享的休憩空間，除了設置許多家長小孩所喜歡與期待的滑步車遊戲場外，也有各式遊具，以及適合長輩使用的體健設施，總經費650萬元，其中科管局補助150萬元，公所自籌500萬元。

根據市公所規畫，除了幼兒滑步車遊戲場外，並劃設地面彩繪的挑戰跑道及遊戲區，並於步道周邊設置交通告示牌，小孩朋友能盡情在此玩樂。

8日上午，羅雪珠與市代會主席溫宜靜、副主席張家榮以及多名市代表、里長等，一同祈福動工順利，頭份警分局派員到場祝賀，並向在場所有人士宣導反詐騙。羅雪珠指出，科東二路橋下活化工程完工後，歡迎鄉親大走牽小手來橋下遊憩，並走讀體驗極富客家人文歷史風味的崖線遊憩廊道。