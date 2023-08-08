萬美玲(左起)、呂玉玲、邱若華、侯友宜、桃園市黨部主委黃敏恭、魯明哲、涂權吉和牛煦庭等人8日便當會談論選情。(蔡依珍攝)

立委萬美玲和侯友宜談論選情。(蔡依珍攝)

侯友宜競辦執行長金溥聰也陪同聆聽。(蔡依珍攝)

國民黨總統參選人侯友宜8日再赴桃園，這也是5天來第3度訪桃，中午先和6名桃園立委候選人「便當會」，競辦執行長金溥聰也出席，會中6立委候選人都提到地方鄉親都很想下架民進黨、也很氣國民黨尚未整合，希望侯辦和中央、地方黨部一同整軍，接下來也會空戰陸戰齊發，贏得選戰。

繼7日和雙北市立委參選人「便當會」後，侯友宜、競辦執行長金溥聰8日南下，和黨提名的桃園第1至第6選區立委參選人牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華等人閉門「便當會」，停留約1個小時，隨即趕赴遠雄自貿港，並未受訪。

「桃園問題不大，非常團結、有向心力！」立委萬美玲會後表示，侯友宜和地方交換意見、了解各地選區狀況，不管都會型、或沿海偏綠鄉鎮、抑或山區，想下架民進黨的氛圍都超過6、7成，但也都「恨鐵不成鋼」，很氣國民黨不趕快整合，希望國民黨要強起來，大家都認為這是民意可用的力量，只要國民黨整軍出發，就能獲得選民青睞。

萬美玲說，侯友宜和6立委參選人都認同要中央地方相輔相成，期待侯辦整軍出發後和地方互補，相信很快就能空戰、陸戰聯合點火發動攻勢。會後一行人也高喊：「侯友宜凍蒜、桃園全壘打！」