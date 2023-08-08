大谷翔平又有新紀錄誕生了，洛杉磯天使8日在主場敗給巨人，但是大谷翔平敲出兩安以及第15次盜壘成功，讓他成為大聯盟首位在例行賽第114場達成「40轟15盜」的球員。此舉超越傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr）在1998年寫下的紀錄，當時小葛瑞菲在水手隊例行賽第117場達陣。

如果大谷維持現在的速率，預計在季末取得56轟21盜，他在大聯盟單季最多是46轟，已經超越天使一哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的45轟。天使隊史紀錄是葛勞斯（Troy Glaus）單季47轟。大谷此戰在第6局擊出滾地安打，這球打在中外野並不深遠，但他展現快腿衝上二壘。

Sho Double🚅✅

MLB home run leader, Shohei Ohtani hustles a double in the 6th inning against the San Francisco Giants at Angel Stadium.⚡️

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/8M6K7OYO2J — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 8, 2023

大谷40轟在美聯找不到對手，最接近他的白襪小羅伯特（Luis Robert）只打到30轟，小羅伯特有14盜，也是一位「跑轟高手」。大谷因為四壞保送最多，盜壘的機會也比較多。最可怕還是國聯勇士隊小阿庫尼亞（Ronald Acuna），目前25轟53盜令對手防不勝防。

天使此戰在第9局慘遭逆轉，中繼投手艾斯特維茲（Carlos Estevez）提油救火，巨人貝利（Patrick Bailey）二壘打超前比分，天使緊急換投仍無法止血，巨人單局灌進6分，終場8比3獲勝。艾斯特維茲0.1局狂失5分，總教練內文（Phil Nevin）認為他受到疲勞影響。

近況不佳的天使連續輸掉幾場勢均力敵的比賽，苦吞7連敗。大谷翔平預計在本周四登板對戰巨人，尋求個人本季第10勝。