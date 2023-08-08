台中新竹通勤上班可行嗎？一名在新竹科技業工作的男子表示，買不起新竹的房子，因此動念想買在台中，每天搭高鐵通勤到竹北上班，來回花1個半小時，好奇行得通嗎？引發網友討論，其中還有過來人表示通勤很值得，「新竹機能0分，下班不知道幹嘛」。

原PO日前在Dcard發文，在竹北從事IC產業，因為新竹房價實在太高，且各方面機能都輸台中，因此萌生房子買在台中，之後新竹台中通勤上班的想法，加上為了孩子教育考量，覺得新竹的學校太競爭，目前預計放一台機車在竹北，房子買在台中74線旁邊，再買高鐵月票，估下來一天花1個半小時在通勤上，好奇也有人這麼做嗎？實際執行下來效果如何。

貼文一出後，還真的釣出不少人往返新竹、台中通勤上班，「我之前在台中看房，代銷就說其實有批已購客工作都在竹科，為了小孩教育或是生活買在台中」、「台中西屯生活機能真的大贏新竹」、「我很多同事台中通勤，新竹機能0分 台中機能100」、「新竹學校名額太少，假日能去的地方也少」、「自己是打算買桃園，比台中近一點。」

還有人表示，「我有同事是每天開車台中、新竹通勤」、「曾在竹科待過，下班真的很無聊，後來改搭高鐵通勤，如果能趕上6點半的高鐵，7點左右就回到台中了」，但也有人不看好「你會累死！真的」、「先在台中租房子，試看看每天通勤半年，如果可以接受再買」。