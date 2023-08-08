新竹縣文化局為鼓勵新手父母與家裡小寶貝共享親子共讀樂趣，攜手全縣公共圖書館從15日起推出「新竹縣嬰幼兒閱讀推廣活動」，8日在嘉興非營利幼兒園介紹童遊書本樂園、五感互動劇場、抓週抓抓書歡慶祖父母節、親子共讀好時光、小小職人超Fun電、悅讀集點換好禮、育兒講座及育兒寶貝禮等8大主題，同步啟動嬰幼兒閱讀禮袋兌換活動，讓父母親攜手孩子從小開始暢遊書本的繽紛世界！

縣府秘書長陳季媛表示，文化局推廣閱讀向下扎根不遺餘力，推出多元的精彩活動，歡迎家長帶著寶貝到全縣公共圖書館參加親子共讀活動，讓嬰幼兒閱讀素養從小就開始培養及建立。

文化局長李安妤表示，家中只要有2017年以後出生的孩子，且未曾領取過閱讀禮袋，從15日起可到在13鄉鎮市立圖書館完成辦證，並借滿3本童書，即可領取1份本年度全新文青設計款英文時尚風的閱讀禮袋，並且提供縣內幼兒園班級辦證領取閱讀禮袋服務。

李安妤介紹從15日到9月30日的「新竹縣嬰幼兒閱讀推廣活動」8大主題，童遊書本樂園有15場親子、提升寶寶專注力及想像力等活動，帶給親子不同的閱讀新魅力。

3場五感互動劇場，以音樂律動與親子互動遊戲。3場抓週抓抓書，邀請三代同堂祝福新生兒滿週歲，開啟嬰幼兒閱讀探索世界，共同歡慶祖父母節，用拍立得留下共讀美好回憶。

4場親子共讀好時光，以小提琴現場演奏，用音樂與孩子童遊繪本樂園。育兒講座則幫助爸媽輕鬆上手與孩子互動。「小小職人體驗營-小小救護員」，以遊戲闖關方式帶領孩子們認識救護工作。各鄉鎮圖書館也有主題書展及五感體驗等活動，民眾可到文化局網站及臉書粉絲專頁查詢。