民眾黨立法院黨團今日細數民進黨總統參選人賴清德任內失言、政見跳票事蹟，在民眾心中早已「信賴崩盤」，籲賴停止操弄意識形態，用話術欺騙選民。對此，民進黨團羅列民眾黨主席柯文哲種種爭議，痛斥有柯這種主席，又有什麼資格批評其他政黨，以「伸出臉就會被打臉」的方式討論政策，絕非正辦。

民眾黨團批評，賴清德在兩岸外交上透過「美中二選一」分化台灣社會、激化意識形態對立，一面挑釁中國，一面承諾不用上戰場，把黨與個人利益置於國安之上，只為選票考量；過去擔任台南市長時孵不出台南小巨蛋、行政院長任內數位身分證和勞保改革都跳票，吹噓「8年20萬戶社宅」，但確實存在的社宅超過4成是台北蓋的。

對此，民進黨團上午舉行記者會反批，黨團副書記長洪申翰指出，民眾黨批評賴清德用字不謹慎、國際觀不夠，兩岸政策反覆，但要判斷藍綠白候選人誰值得信任，從台灣民意基金會7月最新民調即可看出，有38.3％民眾認為賴清德治理國家能力較好，勝過民眾黨主席柯文哲的23.4％、國民黨新北市長侯友宜的16.9％，並非往臉上貼金即可證明。

洪申翰質疑，柯文哲把前日本首相麻生太郎誤稱是「安倍派」，批評美國重要智庫人物葛來儀「妳以為妳多重要」，日前稱自民黨說台灣不可能加入CPTPP還被打臉；柯也稱當選後要組網軍攻擊北京，再加上「Vote White、Vote Right」事件，有柯這樣的主席，又有什麼資格批評賴清德或其他政黨沒有國際觀，讓他非常困惑。

「最離奇的是，民眾黨還批評台南小巨蛋，真是哪壺不開提哪壺，怎麼敢提『巨蛋』兩字？」洪批評，柯文哲在台北市長任內，對大巨蛋問題不斷說謊又跳票，還被自家政務官打臉，而賴清德擔任台南市長時所蓋的亞太國際棒球訓練中心，被認為是U12比賽最好場地，政績獲國際肯定。

洪申翰強調，討論政策沒問題，但以「伸出臉就會被打臉」的方式並非正辦，他也強調賴清德會陸續提出國家願景，預計8月訪美回來後，一直到9月都會端出好菜，反觀柯文哲提不出國家願景，只想指出問題不想解決問題，但以扭曲方式批評只會換來更多打臉、被看穿手腳。

針對社宅議題，民進黨團書記長莊瑞雄表示，蔡政府8年20萬戶社宅政策，其中12萬戶為直接興建、8萬戶為包租代管，預計2024年底達成，此屬住宅正義政策，絕對不會跳票。

至於兩岸外交議題，黨團幹事長劉世芳則點名柯文哲，要求柯說清楚對「九二共識」的態度，尤其現在已經沒有「一中各表」說法反覆；她認為，若無法確認台灣是主權獨立國家，空談「九二共識」、「一中各表」，一點意義都沒有，相信民眾眼睛雪亮的，誰比較能維護台灣主權，大家都看得出來。