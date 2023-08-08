新竹市政府攜手清大改善「光復路綠門戶」，原本整體工程預計去年底完工，卻因施工遇阻礙而延宕，近日工程接近尾聲，清大轉運站周邊工程圍籬也已拆除，露出候車亭的白色屋頂，清大師生也很關心何時啟用。市府表示，目前清大轉運站已完工，正準備驗收，預計9月底就能啟用。

市府攜手清大斥1.1億元「光復路綠門戶」改善工程，自2022年1月開工後，同年10月拆除部分圍籬，並開放清大北校門西側人行道通行。近日工程圍籬拆除後，不少民眾都注意到，客運站高聳的白屋頂及寬敞候車空間，令人眼睛為之一亮，也讓清大的校門口觀感大幅提升。

市府交通處指出，過去因施工遇到管線阻礙，排水溝必須配合調整、變電箱遷移與周邊住戶配合停電等，相關單位設計施工耗時冗長，市府今年積極協調各管線單位，已於7月底完工，目前已在加緊收尾及驗收改善。

交通處強調，為使轉運站能夠盡快開放民眾使用，也請客運業者最後調整售票亭的內部、台灣自來水公司施作自來水管線等，待完成相關工項改善及驗收作業後，預計在今年9月底開放運作。