高苑科大董事長林輝政（左）將印信交給新任校長陳天惠。（林瑞益攝）

高苑科大再出發，新任校長陳天惠（左六）與董事會合影。（林瑞益攝）

高苑科大8日舉行新校長陳天惠上任典禮，董事會感謝台鋼資助2.8億元給該校，將該校從鬼門關拉了回來，希望透過營運與招生，讓學校步上正軌。民眾黨立委張其祿也到場見證，希望該校如浴火鳳凰般，重獲新生。

高苑科大董事長林輝政致詞時說，感謝台鋼會長謝裕民的幫助，過去許多學校因為少子化，沒有學生入學，走到關門的階段。高苑科大幸有台鋼集團的注資，得以從專輔名單之列解除，也給高苑科大一個再生的機會，感謝謝裕民的慧眼識珠。

林輝政也半開玩笑地說，高苑科大去年一年就換了5位代理校長，今天是第4任校長就職典禮。同時，林輝政也以自身教育界的經驗分享，如今大學普遍，許多學校招不到學生，除了少子化之外，也希望學校自己要反省，思考哪裡沒有辦好，這也是他對高苑科大的期許，努力辦學。

陳天惠表示，關於高苑科大改名，已經向教育部提出申請改名為台鋼科大，教育部目前正在審核中。台鋼於今年5月底入主高苑科大，6月就提出針對弱勢學生的就學方案，但很多學生已經離開學校，發酵較慢，明年會有更好的發揮。且台鋼謝會長也提出要因材施教，要照顧後段學生，不會給社會帶來問題。學校將發展成企業型的大學。

今天典禮中有一個插曲，就是在交接典禮時代理校長張宏宇與新任校長陳天惠交接時，張宏宇沒有到台上，令場面有點尷尬。張宏宇事後解釋，因為恰巧有十幾個人來談就學，所以去接待了。