苗栗縣長鍾東錦怒斥業者、台電的行為是偷雞摸狗、瞞天過海。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

台南1家科技公司在苗栗縣公館鄉承租荒廢農地興建電能儲存場，引起地方居民抗議。苗栗縣府8日舉行縣務會議，縣長鍾東錦怒斥中央不尊重地方，台電公司與相關單位的手段簡直「偷雞摸狗」、「瞞天過海」，他強調公共設施建置應取得地方共識。縣府工務處也預計10日邀集能源局、台電公司與業者到地方開說明會，再依法審核土地使用。

該科技公司在公館鄉五谷村承租荒廢農地，興建電能儲存場，施工期間低調保密到家，未主動對外說明工程內容，直到居民得知用途群情激憤到場抗議，要求業者舉辦說明會化解疑慮。

縣府工商發展處長詹彩蘋說，公館儲能場案是2021年9月向能源局申辦的設施，台電公司今年1月送電運轉。因能源局和台電公司未函告業者應依都計相關法令先行申請土地容許後，始得設置使用的規範。

因此，縣府已函請能源局及營建署函釋後續處置程序外，另預定本月10日邀集能源局、台電公司、消防局、地方機關、民代及業者，分別會勘公館1場、頭份1場及竹南2場，並限期完成說明會，再依法審核土地使用。工商處呼籲，設置電能儲存場，務必申辦土地容許使用。

縣長鍾東錦8日在縣務會議中大感不快，他指出，科技業者與台電公司的做法不夠正派、非常不妥，也是公務機關最壞的示範，質疑是做什麼見不得人的事，才會偷雞摸狗、搞小手段；鍾東錦話鋒一轉指向中油公司，抨擊中油正著手在通霄鐵砧山地區，推動碳封存CCS試驗場域規畫案，也意圖瞞天過海。

鍾東錦說，中油這項規畫案同樣未事先知會地方，縣政府和通霄、苑裡鎮長都是看媒體報導才知情，搞得令人非常生氣，面子也掛不住，這簡直是開玩笑，手法非常可惡、太欺負地方了；他不諱言，當公司欲尋求縣府協助時，內心反而萌生發動抗爭的念頭。

鍾東錦強調，中央如果要在地方做什麼設施，只要是對的，地方一定會支持，他本身來自企業界，深知電力不論在產業或民生都是必需的，不能無理反對電力設施，但公務機關之間，最起碼要開大門、走大路，而不是偷偷摸摸，如果手段齷齪、用盡計謀想瞞天過海，這樣實在不好；反之，若讓地方政府事先了解、充分溝通，或許能從旁協助，如此一來，計畫的推動會更順利。