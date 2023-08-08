南韓啦啦隊女神李多慧自四月起加入中職「樂天女孩」後，她與其他與女孩們可愛的互動也成為焦點之一；而上月29、30日的中華職棒明星中李多慧也罕見與林襄、籃籃同框，還幽默共組團體引用粉絲的主意，取名「千里籃襄慧」，昨（7）日還一同上傳三人熱舞短片，引起粉絲暴動。

李多慧與林襄、籃籃昨（7）日在IG發出一段影片，可見三人穿著樂天女孩的紅白制服，在球場內走道上熱舞，靠著剪接手法，三人輪流站C位，且全程都保持著甜美笑容。

對此，籃籃在限時動態中透露，影片是在明星賽結束後拍的，因為李多慧說想跟她還有林襄拍短片，且主動提出讓大家輪流站C位，這樣大家都能發文，讓她大讚：「怎麼會有貼心鬼啦」。

籃籃透露是李多慧提議拍片。（圖／擷取自籃籃 IG）

而超香畫面讓影片上傳不到一天，就吸引超過15萬人朝聖，網友們更紛紛留言直呼：「樂天三本柱」、「不明白為什麼多慧說自己是南韓人，明明就是我的心上人」、「眼球一直被林襄吸引」、「來相會」、「樂天三大女神」、「神仙組合」、「畫面太香了」、「原地出道」、「夢幻組合」、「千里籃襄慧，終於合體了」。