中華大學創新產業學院攜手新創公司首度推出夏令營日前圓滿結業，學童把校園當遊樂場，體驗戶外運動的樂趣，遠離3C產品，健康過暑假。創產學院副院長李奕樵說，希望學校和在地社區連結，運用學校包含生態、大樹、水池與教學設備等豐富資源，反饋給社區學童。

中華大學創新產業學院結合新竹地方新創公司童享玩藝，舉辦4個梯次的暑期夏令營，童享玩藝企業社教練陳芷芸說，公司2021年才成立，但教練團成員至少都有5到8年的帶團經驗，舉辦過數百場各式營隊或活動，也長期和新竹縣市企業、社福團體、國小或幼兒園辦活動。

創產學院副院長李奕樵說，夏令營主要目的是希望能讓中華大學和在地社區與學校能有更好的連結，運用學校包含生態、大樹、水池與教學設備等豐富資源，反饋給社區學童。

讓學童能從玩樂中去體驗大自然的奧妙，並從中學習到環境保護與地球暖化等議題，進而能對自環境產生更多的興趣與偏好，未來學校也將持續推動此類營隊，讓更多大小朋友都能體驗中華大學美麗校園的生態之美。

此次夏令營參加學童以新竹縣市國小學童為主，在專業教練指導下，學童盡情體驗攀樹、射箭、蛇板、直排輪、電動越野車與NEFR槍對抗賽等戶外運動的樂趣，嗨翻整個校園，許多學童除玩得意猶未盡外，也對中華大學的美麗校園留下深刻印象。

童享玩藝企業社教練陳芷芸指出，夏令營以探索冒險體驗為主題，每天課程設計都盡量安排能讓學童去親近大自然，透過多元嘗試和寓教於樂的教學與引導，希望讓學童都能找到自己喜歡且有興趣的運動，盡可能遠離3C產品，過一個「和我們小時候一樣的暑假」。