台股今日開高走低，證券分析師張陳浩指出，台股成也AI、敗也AI，這波AI漲勢太兇，有的個股漲了3~5倍，目前開始震盪整理。他認為AI現階段是屬於初升段的拉回整理，後市應猶有可為，由於年底有選舉，台股今年的高點仍未看到。

張陳浩表示，AI是革命性的產業，有可能會COPY10多年前Apple相關概念股的走勢，依歷史經驗來看，營收貢獻出來前想像空間仍大，走勢會持續1.5年左右，而現在AI漲勢大約半年，預期明年仍將會持續！

AI概念股漲勢驚人，回檔幅度也大，何時才是適合的承接點？張陳浩則說，有聽到違約交割或是融資斷頭都會是買點，而拉回時不妨逢低布局相關的伺服器、散熱、PCB的族群。

盤面上，台積電收在552元，下跌1.08%；AI概念股走勢分歧，緯創(3231)收在129元，上漲3.2%、世芯-KY(3661)收在2145元，上漲5.15%、創意(3443)收在1345元，下跌4.27%、廣達(2382)收在240元，下跌0.83%。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，整體來看台股庫存已逐步消化，雖然復甦力顯然低於市場預期，目前已釋放大部分利空壓力，股票短線台股出現技術性修正震盪之後，有望再向上發起攻勢，前波低點為下方真正支撐，建議觀察人氣AI股能否止穩，欲佈局者可於季線附近進場。