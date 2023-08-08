派拉蒙全球（Paramount Global）今天表示，已達成協議，將以16.2億美元的價格，將賽門舒斯特出版社（Simon & Schuster）出售給私募股權公司KKR。

法新社報導，賽門舒斯特出版社旗下作者包括史蒂芬．金（Stephen King）、胡佛（Colleen Hoover）和伍德華（Bob Woodward）。

派拉蒙全球總裁兼執行長巴基什（Bob Bakish）在今天的聲明中表示：「我們很高興就一項交易達成協議，該交易為派拉蒙股東帶來了卓越的價值，也為賽門舒斯特出版社與KKR的下一階段成長奠定了基礎。」

聲明指出，派拉蒙表示，此次收購將完全以現金進行，賽門舒斯特將成為一家「獨立的私人公司」。

賽門舒斯特總裁兼執行長卡普（Jonathan Karp） 在聲明中說：「在KKR的支持下，我們期待在新戰略上進行合作，這將增強我們為讀者提供大量書籍、並為作者提供他們可獲得的最佳出版物的能力。」