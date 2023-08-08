人類朝實現「零排碳」再邁進一步！美國能源部所屬的加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）表示，繼去年12月在核融合反應中實現淨能量增益之後，7月30日科學家再度成功實現核融合點火的突破，並產生更多能量，為商業量產奠定基礎。
根據半島電視台、《金融時報》報導，科學家在1950年代得知太陽的能量來自核融合，之後就開始設法複製這個過程，製造「人造太陽」。幾十年來，在突破重重障礙之後，去年12月，LLNL實驗室首度達成「產出能量大於消耗」的核融合反應，實現能量「淨增益」；今年更將產出能量向上提高。
核融合是將兩種氫同位素——通常是氘（重氫）和氚（超重氫），加熱到超過攝氏1億度的高溫，使原子核融合，釋放出氦和大量中子形式的能量，與太陽發出光與熱的原理相同。
在去年12月的實驗中，核融合反應產生大約3.15百萬焦耳的能量，是輸入能量（2.05百萬焦耳）的1.5倍。
而根據知情人士表示，7月底的這項實驗產生了3.5百萬焦耳的能量，將近輸入能量的1.71倍，足夠為一台家用熨斗提供1小時的電力。
LLNL實驗室補充說，他們仍在分析最終結果。
核融合的反應過程不排放碳，也不會留下長存的放射性廢物，而且理論上，一小杯氫燃料就能為一棟房子提供數百年的電力，因此被科學家視為極富潛力的「終極能源」。美國能源部稱，這項重大突破將為「國防進步和乾淨能源的未來」建立基礎。
儘管如此，距離核融合「商業化」仍有一段距離，要達成量產的目標，透過核融合發電廠供電，則產出的能量必須是輸入能量的30至100倍，在這之前，科學家和電力產業界還有很多工作尚待完成。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。