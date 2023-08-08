人類朝實現「零排碳」再邁進一步！美國能源部所屬的加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）表示，繼去年12月在核融合反應中實現淨能量增益之後，7月30日科學家再度成功實現核融合點火的突破，並產生更多能量，為商業量產奠定基礎。

根據半島電視台、《金融時報》報導，科學家在1950年代得知太陽的能量來自核融合，之後就開始設法複製這個過程，製造「人造太陽」。幾十年來，在突破重重障礙之後，去年12月，LLNL實驗室首度達成「產出能量大於消耗」的核融合反應，實現能量「淨增益」；今年更將產出能量向上提高。

US scientists repeated what appeared to be an energy breakthrough, a nuclear fusion reaction that gave off more energy than went into it for a second time after months of near-misses https://t.co/pihfLtdunf pic.twitter.com/CxUIl62rux — Reuters (@Reuters) August 7, 2023

US government scientists have achieved net energy gain in a fusion reaction for the second time in an experiment that produced a higher energy output than during the first test. https://t.co/R0samLBDKz pic.twitter.com/piTTHmVC32 — Financial Times (@FinancialTimes) August 7, 2023

核融合是將兩種氫同位素——通常是氘（重氫）和氚（超重氫），加熱到超過攝氏1億度的高溫，使原子核融合，釋放出氦和大量中子形式的能量，與太陽發出光與熱的原理相同。

在去年12月的實驗中，核融合反應產生大約3.15百萬焦耳的能量，是輸入能量（2.05百萬焦耳）的1.5倍。

而根據知情人士表示，7月底的這項實驗產生了3.5百萬焦耳的能量，將近輸入能量的1.71倍，足夠為一台家用熨斗提供1小時的電力。

LLNL實驗室補充說，他們仍在分析最終結果。

美國去年12月首度透過核融合反應，實現能量「淨增益」，朝「零排碳」再邁進一步。

核融合的反應過程不排放碳，也不會留下長存的放射性廢物，而且理論上，一小杯氫燃料就能為一棟房子提供數百年的電力，因此被科學家視為極富潛力的「終極能源」。美國能源部稱，這項重大突破將為「國防進步和乾淨能源的未來」建立基礎。

儘管如此，距離核融合「商業化」仍有一段距離，要達成量產的目標，透過核融合發電廠供電，則產出的能量必須是輸入能量的30至100倍，在這之前，科學家和電力產業界還有很多工作尚待完成。