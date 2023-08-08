指定日持SKM Park Outlets會員卡於全館消費累計滿1000元，可兌換丸龜製麵100元現金抵用券。（SKM Park Outlets提供）

近日天氣炎熱、暑假來臨，SKM Park Outlets高雄草衙迎來蓬勃人潮，尤其年輕消費客群明顯增加，同時帶動會員辦卡數的增長，累計至今會員人數突破10萬人，為回饋會員卡友，SKM Park Outlets高雄草衙特別推出期間限定「周三卡友日」優惠活動，即日起至9/27期間，每逢周三使用SKM Park Outlets會員卡，即可享四重專屬優惠。

周三卡友專屬優惠包括，全日免費停車。消費滿額贈丸亀製麵現金抵用券：8/9當日持SKM Park Outlets會員卡於全館消費累計滿1000元，即可兌換丸亀製麵100元現金抵用券。扣100點換100元電子購物金：8/9當日持SKM Park Outlets會員卡，扣除會員點數100點即可兌換100元電子購物金；還有持會員卡可享鈴鹿賽道樂園全日星光價399元優惠價，並能以210元起優惠價購買國賓影城2D電

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