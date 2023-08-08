桃園市一名楊姓婦人日前前往郵局匯款，她在臨櫃填單時神情慌張，邊操作通訊軟體邊填寫匯款單，行員察覺有異，立即反應給前來簽到的巡邏員警，經詢問才知又是一起愛情詐騙，對方誆稱自己是韓國演藝公司練習生，想要來台和婦人結婚需要一筆違約金，經過勸阻婦人才知自己遭詐騙，放棄匯款念頭。

平鎮警分局建安派出所所長李東誠表示，家住平鎮區的46歲楊姓婦人，自稱日前在抖音軟體上結識一名韓國演藝公司的練習生，雙方透過通訊軟體聯絡交往，讓婦人陷入愛情陷阱，對方見時機成熟，以要來台與婦人結婚為由，進而向婦人籌措賠償給經紀公司違約金。

婦人不疑有他，二話不說拿著存摺及印鑑前往郵局準備匯款，但在填寫匯款單時，讓承辦的行員察覺有異，且婦人對行員的關懷提問置之不理，恰巧建安派出所巡邏員警前來簽到，行員趕緊請求警方協助，一起加入勸說婦人的行列。

起初婦人仍是深信不疑，執意將匯出，所幸經過員警及行員向婦人耐心解說，告知有許多詐騙集團利用言語柔情博取感情、信任及好感，並利用各種話術實施詐騙，婦人這才了解自己遇到詐騙，之後也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。