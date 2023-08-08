據外媒報導，美國紅十字會今天宣布即日將允許男男性行為者和雙性性行為者捐血，撤銷原本以這類性取向的限制。台灣衛福部疾管署目發言人曾淑慧表示，目前國內愛滋病例數每年超過一千例，風險仍高，專家們表示，希望國內HIP病例數降到每年千例以下，再來考慮放寬捐血限制對象。

法新社報導，紅十字會發表聲明中指出：「紅十字會慶祝此一歷史之舉，視為一大進步，維護血液供應安全的同時也繼續致力於實現包容性捐血程序，平等尊重看待所有捐血人。」

根據現行「捐血者健康標準」規定，曾有男男性行為者以及曾吸食毒品者，通通屬於「永不得捐血」對象，不過，我國衛福部曾在2018年時，開會決議將「5年內曾有男男性行為者」、曾吸毒者的捐血規定放寬為「暫緩捐血6個月」開放男同志、曾吸毒者捐血，雖有民間團體支持，卻也遭受反對團體抨擊，結果政策立刻喊卡，新聞稿強調「不可能開放愛滋感染者捐血」。

目前包括英國、澳洲、美國、法國、加拿大、紐西蘭等國早已放寬男男性行為者的捐血條件；世界衛生組織（WHO）、日本也已放寬曾吸毒者的捐血規定。

疾管署發言人曾淑慧表示，先前曾有提到專家會議討論「5年內曾有男男性行為者」，但最後決議，目前全國病例數每年超過一千例，風險仍高，當時專家會議決議結論，希望國內病例降到每年千例以下再來考慮放寬捐血限制。

另一方面，還有專家表示，若愛滋病毒檢驗技術提升，可將檢驗空窗期從21天縮短到11天，檢驗試劑只要可以提高敏感度，同樣可以考慮放寬。

曾淑慧表示，只要病例數在千例以下，就會提到專家會議重啟討論，不一定要等一定要有更敏趕的試劑，目前看起來今年年底，或是明年就有機會，疾管署會參考其他國家作法。