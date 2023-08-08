為培育離岸風場產業所需的人才，國立臺灣海洋大學開設的「乙級船員航海科養成訓練專班」7日結訓，共有18名學員完成訓練，並取得乙級船員資格。海大副校長冉繁華強調，海大會積極協助離岸風電產業的開發與人才培育。

這次的訓練專班，是由沃旭能源（Ørsted）全額贊助與推動，東方風能科技股份有限公司特別委託海洋大學以產學合作的模式辦理「乙級船員航海科養成訓練專班」。

沃旭臺灣董事長汪欣潔表示，一座大規模風場從開發、建置到超過25年的運維周期，每個階段都需要各種工作船舶協力，因此培養臺灣在地船員人才庫至關重要。這頂訓練結合風場業者、船舶供應商以及學校單位共同推動，優先錄取漁民、漁民子女、有意參與離岸風電產業的彰化及臺中青年參與訓練，支持他們做好投入離岸風電產業的準備。

東方風能執行長陳柏霖表示，臺灣在發展風電產業上走在亞洲前端，人才需求也非常龐大，不同的風電工作船船種所面臨的挑戰都不同。接下來，東方風能也會釋出實習名額，希望學員們踴躍報名。

海大也特別安排與財團法人中華航業人員訓練中心合作，基本安全與助理級航行當值培訓均在該中心上課，術科實作課程由具豐富航海資歷的船長授課，學科則由海大理論與實務兼備的專任老師負責，培育適任合格的風電作業船乙級船員。

學員之一的黃子豪表示，在課程中實際了解風電作業，加深了他從事海事工程的意願，由於有餐廚經歷，還能夠多元發展。同樣來自屏東的學員黃聖期原先從事印刷業，從中了解到環境永續的重要性及綠能的未來發展，他說，專班的課程投入了豐富的資源、非常專業，實際接觸船隻作業，在將設備除鏽、油漆維護完善後感到相當有成就感。

另外，曾擔任電子工程師的林家榮學員表示，他原先就有在注意綠能趨勢，認為專班是一個轉換跑道的機會，也是個非常好的挑戰，在航行課程感受到與陸地駕駛很不一樣，要注意更多細節，但他也適應得很快，之後會先充實海上經歷，並期望往進階認證如吊掛作業等培訓，朝管理階層邁進。