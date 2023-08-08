美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）上周公布的一項人口調查分析顯示，至2045年，美國將不再是白人國家，白人人口占比將低於50％，不再是多數族群。

美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）的人口分析顯示，至2045年，白人占美國人口的比例將低於50%，美國將迎來「少數族裔占多數」的情形。

綜合美國「國會山莊報」（The Hill）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，布魯金斯研究所資深研究員佛雷（William Frey）上周公布針對2020年人口普查數據的分析，結果顯示，美國族群多樣性按年齡層逐漸遞增，75歲以上的非拉美裔白人占77％，55至64歲族群的白人占67％，35至44歲族群的白人占比為55％，白人僅占18至24歲族群中的一半，目前美國幼童中，白人僅占47％。

這份分析預估，至2045年，非拉美裔白人將占總人口49.73％，低於人口數一半，這也是美國史上，白人人口首度低於50％。至2050年，18歲以下未成年人口中，非拉美裔白人將不到40％。

若以各族群分布來看2045年，拉美裔將占24.6％，非裔占13.1％，亞裔占7.9％，3.8％為多種族，0.9％為其他，屆時將會沒有任何一個單一族裔成為美國的多數族群，不過「國會山莊報」指出，屆時將是「少數族裔占多數」（majority minority）的情形。

Majority of Americans will be 'minorities' by 2045 with white population to dip below 50% for first time in history https://t.co/QFApIgGKY2 pic.twitter.com/3HtoyoPiva — Daily Mail Online (@MailOnline) August 8, 2023

部分人口統計學家批評這份分析太過簡化，其中一個大問題在於，數百萬美國人不認為自己是單一族裔，至2045年，將會有多達1800萬美國人認為自己橫跨2至3個族裔，若扣除這些人，實際上白人仍占剩餘人口的52％。

此外，多種族（multiracial）族群才是美國成長最快的族群，至2050年，這個族群的人數將倍增。紐約市立大學（City University of New York）社會系名譽教授艾爾巴（Richard Alba）表示，擁有多元種族的人通常有變動的身份認同，一會兒認為自己是白人，一會兒認同自己是少數族群。

這份人口普查的族群分類也受人詬病，包括將中東、北非族裔的人口歸類為白人，不過這類族裔的人通常不認為自己是白人。