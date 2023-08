穆迪將M&T Bank、Pinnacle Financial Partners、Prosperity Bank和BOK Financial Corp等10家美國銀行的信評調降一個級別,並將紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、美國合眾銀行(US Bancorp)、道富銀行(State Street)和儲億銀行(Truist Financial)等6家大型銀行列入可能降級的觀察名單。

穆迪在報告中表示,多家銀行第二季業績顯示其獲利壓力持續升高,這將削弱它們產生內部資本的能力。美國經濟可能即將在2024年初陷入溫和衰退,資產品質料將下滑,一些銀行的商業地產(commercial real estate,CRE)投資組合尤其面臨風險。

穆迪表示,由於利率高漲、遠端工作導致辦公需求下滑,以及CRE 信貸供應減少,高度的CRE曝險成為主要風險。

該公司亦將第一資本(Capital One)、公民金融集團(Citizens Financial)和Fifth Third Bancorp等11家主要銀行的信評展望調降至負面。

今年早些時候,矽谷銀行(SVB)和Signature Bank倒閉引爆美國銀行業的信心危機,導致多家地區銀行存款出現擠兌情況,並迫使美國政府當機立斷採取緊急措施以提振信心。

儘管這場風波似乎已經遠去,但穆迪警告,在當前高利率環境下,那些資本比率沒有反映出巨額未實現損失的銀行,很容易受到信心喪失的影響。

上周另一家國際信評機構惠譽將美國長期外幣信用評級從「AAA」調降1級,至「AA+」,但給予「穩定」的評級展望,稱此次降評主要考量美國財政在未來3年可能惡化,以及債限僵局一再重演後,美國政府的債務負擔不減反增。