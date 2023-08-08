綠界科技表示，台灣疫情逐漸趨緩，帶動零售業的景氣復甦，而消費者早已習慣仰賴線上購物的便利，因此隨著買氣的增加，營收與獲利隨之成長。綠界科技主打電商服務一條龍，因應商家與市場需求提前布局，持續開發新工具以符合不同的支付場景需求，以及及優化現有工具，期望能百分百的支援個人賣家、中小型企業的電商經營需求，從賣場下單、金流支付、出貨物流、以及發票，都能一站式管理整合，打造出全台最完善的「電商軍火庫」。

展望下半年，開始著墨於大數據的優化與應用，為目前38萬商戶以及未來更多的商店會員，帶來最有效的優質客戶流量。並且首度在8月1日起祭出限時「新戶迎賓雙優惠」的活動，推出業界最低信用卡交易手續費只要1.8％，凡符合活動資格，即可享有半年的超低手續費，另外，電子發票系統也推出超值優惠活動，設定費與年費雙雙折扣外，也將原本的一年方案，加贈延長3個月，整體優惠價值相當於下殺73折，統計活動上線後，新商務會員的註冊量與詢問電話量，已提升1倍以上。