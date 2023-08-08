廣越董事長吳朝筆表示，7月單月合併營收20.92億元，月增10.39%，主係因現邁入傳統出貨旺季，廣越營運表現逐步向上，惟對比去年同期年減15.44%，則係因2022年客戶訂單需求暢旺，廣越迎來爆發性成長，對比基期較高所致，另，2023年亦因廣越主要運動品牌客戶受終端消費市場力道下降影響，調節庫存，致訂單縮減；惟集團仍有其他運動及戶外品牌客戶訂單維持增長。

受惠於明年即將舉辦之巴黎奧運，廣越近期亦接獲品牌客戶奧運款式訂單，並已在開發中。整體而言，在產業環境較為嚴峻且變動快速的情況下，廣越除掌握現有客戶訂單，亦持續開發訂單並優化產品組合，維持競爭力。

法人表示，廣越已正式打入Lululemon供應鏈，除獲該品牌外套品項訂單，針織品項之瑜珈服飾訂單也已在開發中，預期2-3年內逐步挹注廣越營收獲利，成為營運成長動能之一；整體而言，看好廣越未長來期營運狀況良好，營運版圖將持續穩定擴張。