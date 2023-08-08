有宗教團體在彰化縣社頭鄉十八彎古道水源保護區放生上百鵪鶉、鴿子與斑鳩，辯稱是上天的指示要消災祈福。(廖大乙提供／吳建輝彰化傳真)

有宗教團體背景的郭姓女子坦承購買300隻鵪鶉及友人贊助150隻斑鳩與鴿子前往該處放生，全案依規定函轉彰化縣動物防疫所，依法進行後續調查及處置。(廖大乙提供／吳建輝彰化傳真)

有宗教團體在彰化縣社頭鄉十八彎古道水源保護區放生上百鵪鶉、鴿子與斑鳩，辯稱是上天的指示要消災祈福，知名民俗專家廖大乙表示，他說8月5日是觀世音菩薩得道日，會買大批動物來放生的人通常是有所求，不是真放生，痛批這是假慈悲真殺生。

彰化縣社頭鄉清水岩文創生態協會5日在十八彎古道水源保護區發現遭棄養的鵪鶉，彰化警方調閱監視器抽絲剝繭，發現穿紅色衣服疑宗教團體的民眾前往進行放生儀式，循線找到郭姓女子，其坦承購買300隻鵪鶉及友人贊助150隻斑鳩與鴿子前往該處放生，全案依規定函轉彰化縣動物防疫所，依法進行後續調查及處置。

廖大乙表示，案發當天是農曆6月19日，也就是觀世音菩薩得道日，當天有很多宗教團體舉行放生相關活動，不過就宗教的立場來說，放生是要解脫的意思，但在不了解動物習性的情況下，進行所謂的放生，反而造成動物的死傷，這因果關係會反撲到自己。

廖大乙說，放生的意思是你幫助動物在死亡的邊緣，設法救護他使他免於死亡，這是放生的本意，那種購買大量動物來野放的通常是內心有所求，有所寄託，才會購買動物放生，這種都無功無德，假慈悲真殺生得不償失。

廖大乙強調，放生動物的種類並沒有侷限，只要心中有愛，但像是野放毒蛇或是有殺傷力的動物，如果造成民眾受傷，這樣因果怨力同樣會反撲到自己，他認為很多宗教團體過度渲染放生的意義，建議先充分瞭解再來進行放生。

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