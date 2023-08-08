位於新北瑞芳、雙溪交界的「三貂嶺生態友善隧道」目前平日入場不需預約，隧道內人數總量管制120人；假日採預約制。在維護生態和觀光平衡的前提下，且為解決人潮長時間排隊等待入園的問題，新北市觀旅局今表示，自8月29日起，採平假日均需預約進場，每梯次160人。

「三貂嶺生態友善隧道」為舊時宜蘭線鐵路隧道，歷經30多年封閉重新「打開」，三貂嶺隧道保有原來豐富的自然景觀，如兩側出現經過時間累積形成的特殊鐘乳石景觀；而隧道內溪水淙淙，潮濕陰涼的環境也吸引臺灣葉鼻蝠成群棲息於隧道，形成一個靜謐卻充滿生命力的隧道。

儘管舊三貂嶺隧道及三瓜子隧道長達2公里，但為維護生態環境，減少因開放觀光，遊客對環境的過度干擾和影響生物棲息，目前隧道內採人流管制120人，達到維持生態環境及遊客人數的平衡，但當隧道內超過120人時，遊客則需長時間於隧道外排隊等候入場。

觀旅局經綜合考量「三貂嶺生態友善隧道」中生態環境保存及永續經營，為提高旅遊服務品質，避免遊客久候並方便遊客行程規劃及預約報到率的綜合考量下，自8月29日起採行平假日全面預約制（每週一休園），參訪民眾需先於「三貂嶺生態友善隧道」官網進行網路預約，每日8梯次，每梯次開放160人，每日總預約參觀人次上限1280人，遊客依預約時段參訪隧道。

觀旅局表示，透過預約分流，避免來訪遊客排隊久候，並可確保隧道內生態環境維護，以兼顧並實現永續經營、滿足民眾尋幽訪勝的需求、規畫更舒適的遊程、與地方發展的多贏局面，另外市府目前已增派人力於隧道內蝙蝠棲息區的兩端加強自行車牽行及保持安靜等事項宣導，後續也會持續監測隧道生態環境進行滾動式調整，以提供更全面性的入場規畫。