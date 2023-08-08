基隆市長謝國樑也認為在野聯盟必須合作，否則未來中華民國將陷入更多不安與風險之中。（張志康攝）

國民黨主席朱立倫（右）8日參訪基隆市政府，並由市長謝國樑（左）接待。（張志康攝）

國民黨主席朱立倫8日至基隆陪同立委參選人林沛祥掃街造勢，並至仁愛市場用餐後，再至基隆市政府拜會同黨籍市長謝國樑。針對總統大選的在野聯盟與民眾黨的合作部分，朱立倫表示，國民黨與民眾黨在兩岸等方面有共同理念，如果因分裂讓台灣人民不能過好日子，不是大家樂見，會繼續努力整合。謝國樑也認同朱的看法，表示在野需要合作，否則台灣未來可能會有更多不安的風險。

朱立倫基隆合體謝國樑 期許擴大與民眾黨合作空間

朱立倫拜會謝國樑時，記者首先提問，基隆因民眾黨前秘書長謝立功退選立委，讓國民黨和民眾黨在立委選舉上做出了在野聯盟合作的表率，未來是否會與民眾黨有更多合作空間。

對此朱立倫回應，他自始自終就一再強調需要團結可以團結的力量，他擔任市長時也是不分黨派，而國民黨籍的基隆市長謝國樑與民眾黨籍的副市長邱佩琳就是一個好的示範。

朱立倫強調，他在擔任桃園市長與新北市長時，施政也是不分黨派色彩，而在兩岸和平與其他理念上，國民黨其實與民眾黨有很多共通點，在國會的黨團也有合作經驗，因此在選舉上，也會繼續努力整合。如果因為藍與白之間的對立、分裂，造成未來民進黨當選，台灣恐怕會陷入更大危機，這可能也不是大家所樂見的。

對此謝國樑表示，相當認同朱立倫的看法，在中華民國未來的發展上，本次選舉的在野聯盟相當重要，也才能把國家帶到正確的方向上，如果沒有合作的話，中國民國未來可能會有更多的不安或風險。

而今日恰好是父親節，朱立倫也稱讚謝國樑作為父親為基隆打造成有愛城市的努力，並舉親子電影院為例，未來也能讓更多外縣市的民眾更願意來基隆觀光，形成充滿愛的正向循環。