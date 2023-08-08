台積電創辦人張忠謀日前接受《紐約時報》（New York Times）專訪，該媒體將他形容是謹慎自持以及善於籌謀的「賭場老闆」，談話最後進入尾聲階段，張忠謀更表示，在台積電面臨地緣政治挑戰之際，他對自己不能坐在駕駛座上感到有些遺憾。

知名半導體分析師陸行之對此表示，很想知道張董事長說在台積電面臨地緣政治之際，他不能坐在駕駛座上感到什麼遺憾？是沒有參與感的遺憾，還是可以做的更好的遺憾？陸行之認為，從台積電今年股價表現是他投資組合中最差的一個來看，他認為張忠謀的遺憾是後者。

陸行之進一步指出，要把92歲的張老董請回來，是太殘忍，不可能也不用妄想，還是希望台積電董事長劉德音以及台積電總裁魏哲家，能趕快從這次地緣政治及下行週期中學習經驗，不要再讓股東失望了。

陸行之也提到，大家不要再說他老吐槽台積電，其實他是愛之深、責之切，看看今年台灣整體投信基金公司淨賣超了多少台積電，其實最不看好台積電的就是台灣投信基金經理人，外資至少還有進有出，他則是一張沒賣。