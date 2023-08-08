頭份市衛生所呼籲淹水地區民眾注意環境衛生。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市衛生所呼籲淹水地區民眾注意環境衛生。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

日前，苗栗縣境內因受卡努颱風帶來外圍環流影響，帶來短時強降雨，造成頭份市內多處地區出現暫時積水現象，頭份市衛生所主任徐春全特別呼籲淹水地區的民眾務必注意飲食及環境衛生，積水退後清理家園時應作好個人防護。

徐春仕提醒民眾加強預防工作，首先是清理家園時，務必做好手部、腳部防護，避免鉤端螺旋體及類鼻疽感染 水災期間易接觸到污水、污泥，可能因此感染鉤端螺旋體病及類鼻疽，民眾清理家園時，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，做好個人防護措施，工作完畢或裝備卸除後，應以肥皂及清水洗手。老年人、身體衰弱、免疫功能不佳、慢性病患者及皮膚有外傷者，應避免皮膚暴露於污水或淤泥。

如有出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠或其他身體不適的症狀，請儘快就醫。就醫時務必告訴醫師居住地區及污水淤泥暴露史，以利醫師提供妥適的診療服務。

其次是注意飲水、食物及環境衛生，預防腸道傳染病，豪雨可能導致飲用水受到汙染，若住宅的蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水，飲用水要徹底煮沸或飲用包裝水，泡水之廚房用具及餐具要消毒後才能使用，泡過水或解凍過久的食物也不要食用，並依「清除、清潔、消毒」三步驟，做好環境衛生。家戶消毒方法及注意事項如附件。

第三則是清除病媒蚊孳生源，預防登革熱 災後整理家園時，應澈底清除室內外積水容器、垃圾及廢物，以防止病媒蚊孳生而導致登革熱發生。

頭份市衛生所已請頭份市內臨床醫師，在這段期間特別注意病患是否可能感染上述傳染病，發現疑似病例應立即通報衛生機關，並給予病患妥適治療。民眾若有災後防疫相關疑問，亦可聯衛生局、衛生所或撥打國內免費民眾疫情通報與關懷專線1922洽詢。