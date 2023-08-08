高雄內門國中綜合活動領域老師鍾昀真示例課程「休閒大方show」，用雙語來探索日常休閒活動。（崔正綱攝）

樂群國小藝文老師楊智豪示例課程「形狀發想」，用雙語來引導學生用基本形狀，創造屬於自己獨特的作品。（崔正綱攝）

為達成2030雙語國家願景，高雄市教育局於2020年推出「校校有雙語」政策，打造雙語城市。教育局偕高市內國中小14所學校，花費3年共同研發出針對5個學習領域，產出18個教學案例，透過示例演示，讓學生們能更有效率學習雙語。教育局長謝文斌指出，會把示例分享到各個學校去，希望能夠讓各個學校老師在教學上有所依循。

高雄市為打造雙語城市，自2020年推動「校校有雙語」計畫。謝文斌表示，高雄市長陳其邁就任後大力支持雙語教育，逐年提高雙語教育經費，並要求教育局積極推動，2020年至2022年間投入經費大幅增加至2.1億元，並於2023年再增加預算至2.5億元，成長3.07倍。

教育局指出，今日首創的雙語教學示例，是由教育局國教輔導團與苓雅區成功國小、安招國小、旗山國小、樂群國小、竹滬國小、建國國小、光榮國小、鳳翔國小、國昌國中、福山國中、鳳山國中、內門國中、明華國中、嘉興國中共14所學校，一同針對生活、自然、綜合、藝術、健體5個學習領域、研發了18個教學示例。

當老師們共同討論教學計畫後，再由高雄師範大學全英語與雙語教學推動中心教授李翠玉擔任審稿小組召集人，在多位教授及校長、教師的聯手努力之下，透過反覆討論、教學、修正等流程，產出實際可行的教學案例，讓其他教師參考。

經過長達3年不停討論、修正後，今日教育局於樂群國小示例雙語教學，先由內門國中綜合活動領域老師鍾昀真打頭陣，示例課程「休閒大方show」，該課程主要用雙語教學，引導小朋友探索休閒活動優缺點等各個面向，並鼓勵要多多從事戶外活動。

而另外為樂群國小藝文老師楊智豪示例課程「形狀發想」，先用雙語引導學生運用基本形狀，創作出專屬自己的獨特作品，讓每個小朋友都躍躍欲試，用創意將簡單形狀，變成一幅幅美麗的畫作。

體驗示例的林姓女學童表示，學雙語很棒，可以讓英語變好，出國遊玩時能跟國外的人溝通，或者在國內遇到需要幫忙的國外觀光客，也可以用英文幫助他們；翁姓男學童表示，覺得上課很有趣，可以跟同學炫耀自己會英文，感覺很開心。

對於示例順利推動，謝文斌指出，會把示例分享到各個學校 去，希望能夠讓各個學校老師在教學上有所依循，不僅要注重雙語應用，更要學習到學科實質內容，讓雙語、學科能齊頭並進。

其一示例研發老師廖蕙蘭指出，高雄雙語教育課程不斷創新，是學校、也是每位老師用心做的，透過雙語教育培養高雄市學生多一項語言工具，未來能有自信站上世界的舞台。